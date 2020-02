'TikTok laat ouderlijke controle toe'

Tot op heden kon je als ouder niet echt in de gaten houden wat je kind op TikTok deelde en bekeek. Na veel gesteggel is TikTok om en wordt het mogelijk om je kinderen een beetje beter in de gaten te houden. Dat wil niet zeggen dat ouders dadelijk letterlijk mee kunnen kijken met hun kinderen, maar wel krijgen ouders meer controle over het surfgedrag binnen de app. Daarvoor moeten ouders wel zelf de app installeren en een account aanmaken, maar dat is gedaan in een poep en een scheet.

Ouders kunnen na het aanmaken van een TikTok-account een verbinding leggen met de accounts van hun kinderen en een paar dingen opleggen. Zo kan de schermtijd van de app worden beperkt, kan de soort content worden aangepast en ook kunnen er reminders tussen filmpjes door worden geplaatst dat het misschien wel handig is om je telefoon even weg te leggen. Toch zitten er nog wel wat haken en ogen aan deze nieuwe mogelijkheden.

Nog even verder denken

De update met ouderlijke controle komt op dit moment in ieder geval al naar het Verenigd Koninkrijk maar het is nog niet duidelijk of we ook in Nederland een beetje meer toezicht krijgen. Daarnaast is er eigenlijk niets dat kinderen ervan weerhoudt om simpelweg een nieuw account aan te maken om daarop verder te kijken. Eerst maar eens afwachten of de update naar Nederland komt.

