'31 maart verschijnt iPhone SE2 op het toneel'

Ben je het zat om iedere ochtend je gigantische iPhone in je zak te proppen? Prikt je telefoon je iedere keer als je been omhoog komt tijdens het fietsen? Als je deze symptomen kent maar je wil toch een krachtige iPhone, dan worden je gebeden binnenkort waarschijnlijk verhoord.

Het gaat al een paar jaar over het verschijnen van een kleinere, iets minder lompe iPhone naast het steeds groter wordende geweld van de units die jaarlijks in september worden aangekondigd. Wanneer je kijkt naar de enorme hype die ontstaat wanneer de geruchten weer opduiken zou het slechte bedrijfsvoering zijn van Apple als ze niet met dit toestel aan de slag zouden gaan. Het begint er nu dan écht op te lijken dat de gigant uit Cupertino heeft geluisterd.

Over twee weken, op 31 maart, organiseert Apple een evenement rondom de volgende update van het iOS-besturingssysteem. Het gaat hierbij niet om een gigantische stap vooruit, maar een desalniettemin belangrijke verbetering. Naast het tentoonstellen van iOS 13.4 zou Apple ook eindelijk de iPhone SE2 aankondigen, of hoe het toestel ook komt te heten. Op het eerste gezicht lijkt het daarbij misschien wel alsof je naar een oude toestelpresentatie van Apple aan het kijken bent, het toestel zou er namelijk exact uit gaan zien als de iPhone 8.

Kleine krachtpatser

Daarmee is het toestel relatief klein, en een stuk kleiner dan bijvoorbeeld de iPhone 11 Pro Max. Het scherm van de iPhone 8 had een diagonaal van 4,7 inch terwijl de iPhone 11 Pro Max een diagonaal heeft van 6,5 inch. Toch zou de iPhone SE2 dezelfde processor ontvangen als die gigant en tenminste één camera die ook in de opstelling van de iPhone 11 Pro Max zit. Hoe Apple het toestel zal gaan noemen is nog niet bekend en over de prijs durven we het ook nog niet te hebben.

