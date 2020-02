'OnePlus 8 krijgt IP68-certificering'

Of je nou door de steeds vaker voorkomende stormen van de bushalte naar huis loopt, of dat je een frisse duik neemt in het zwembad op de camping, OnePlus gaat je officieel beschermen. Althans, je smartphone wanneer je een een OnePlus 8 aanschaft.

OnePlus heeft steevast volgehouden dat een IP-certificering een overbodige kostenpost is en in de praktijk niet veel toevoegt. Hierbij gaf het bedrijf aan dat het IP-certificeren van een toestel een paar tientjes kost per gefabriceert toestel. Een paar tientjes klinkt niet als een groot verschil, maar als je op zoek gaat naar een nieuwe smartphone dan zouden een paar tientjes nog wel eens het verschil kunnen maken. Dat geldt zeker wsanneer je bedenkt dat OnePlus-smartphones doorgaans al onder de prijzen van de directe concurrentie zitten.

Toch lijkt het er nu op dat het bedrijf een ommezwaai heeft gemaakt. Volgens doorgaans betrouwbare Twitter-lekkers is naar buiten gekomen dat de OnePlus 8 zal gaan beschikken over een IP68-certificering. Dat betekent dat het toestel grondig is getest en dat er is gebleken dat de OnePlus 8 tot anderhalve meter diep een halfuur in water kan doorbrengen zonder water in de behuizing te laten. Verder wordt ook stof buiten de deur gehouden. De OnePlus 7T en OnePlus 7T Pro beschikken nog niet over deze bescherming. We moeten wel toevoegen dat de OnePlus-toestellen jaar in, jaar uit waterdicht bleken te zijn, alleen nooit een certificering hebben ontvangen.

Spannende toekomst

Of deze geruchten kloppen weten we uiteraard nog niet. We kunnen er ook pas officieel iets over zeggen wanneer OnePlus het toestel definitief heeft aangekondigd. De verwachting is dat we voor april een presentatie hebben meegemaakt. Ook verwachten we dat er naast de OnePlus 8 weer een OnePlus 8 Pro zal verschijnen die net iets beter is in verschillende aspecten. Voor het eerst lopen er ook geruchten dat OnePlus bij de aanstaande lancering nog een derde, voordeliger toestel zal presenteren.

(via)