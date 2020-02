'Samsung Galaxy Fold 2 krijgt verborgen camera'

De Samsung Galaxy Z Flip krijgt waarschijnlijk opvolging, maar daar hebben we het vandaag niet over. De Galaxy Fold 2 wordt de nieuwere versie van de OG Galaxy Fold. De Galaxy Fold 2 zou over een bijzonder trucje beschikken.

De Samsung Galaxy Z Flip is nog geen week geleden gepresenteerd of we hebben het alweer over het volgende vouwbare toestel van Samsung. De Galaxy Z Flip komt later deze week naar Nederland toe. De Galaxy Z Flip werd door velen vooraf de Galaxy Fold 2 genoemd maar in de aanloop naar de presentatie zijn er nog een flink aantal andere namen voorbij gekomen. Uiteindelijk heeft Samsung voor Z Flip gekozen en niet voor Fold 2, voornamelijk omdat het toestel anders dubbelvouwt dan de Galaxy Fold. Toch lijkt de Fold 2 er aan te komen.

Dat zal niet op korte termijn gebeuren, maar toch lijkt het erop dat Samsung met een daadwerkelijke Samsung Galaxy Fold 2 bezig is. Dat wil zeggen dat het toestel op eenzelfde manier dubbel zou gaan vouwen als de Galaxy Fold doet. De Galaxy Fold is uitgerust met een flink aantal camera's, die je ook allemaal ziet. De Galaxy Fold 2 zou worden voorzien van camera's die je met het blote oog niet eens kan zien.

Nog futuristischer

Het gerucht gaat dat de Galaxy Fold 2, die later dit jaar nog verwacht wordt, een selfiecamera krijgt die verstopt zit onder het beeldscherm. De camera zou dan alleen tevoorschijn komen wanneer je de camera nodig hebt. Dan bedoelen we niet dat er een camera uit de behuizing komt geschoven zoals bij de OnePlus 7T Pro het geval is, maar dat het scherm even wegvalt op de plaats van de camera zodat deze foto's kan schieten door het scherm heen. De pixels voor de camera zouden zich dan uitschakelen zodat het scherm transparant is.

