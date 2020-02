5G breidt verder uit in Spanje

Waar Madrid de eerste Spaanse stad was waar een 5G-netwerk uitgerold werd, zijn er nu flink wat steden bijgekomen. Langzaam maar zeker is 5G Spanje aan het overnemen. Het lijkt haast alsof heel Spanje toegang tot een 5G-netwerk heeft voordat we in Nederland met de technologie aan de gang kunnen. Vodafone heeft in het mediterraanse land voorlopig het monopolie op het 5G-verhaal. In Nederland lijkt het erop dat ze dat ook willen gaan proberen.

Vanaf Madrid is Vodafone er dus op uit gegaan om het hele land te veroveren met gigasnel internet. Vanuit daar kwamen ook Barcelona, Valencia, Sevilla, Malaga, Zaragoza, Bilbao, Vitoria, San Sebastian, La Coruna, Vigo, Gijon, Pamplona, Logrono, Santander, Benidorm en tot slot Badajoz bij. Een flinke lijst inmiddels, maar Vodafone heeft nog genoeg te doen. Mocht je een vakantie aan het boeken zijn in Spanje, dan zijn deze plaatsen misschien het overwegen waard. Vodafone is verder nog in 32 plaatsen bezig om het netwerk uit te breiden.

Misschien nog even wachten

Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat deze plaatsen hoe dan ook de moeite waard zijn. Daarnaast is het mobiele netwerk een slechte manier om je bestemming te kiezen, het gaat tenslotte om een vakantie. Een andere reden om niet per se op jacht te gaan naar 5G is dat we nog niet zoveel smartphones beschikbaar hebben in Nederland die een zender hebben voor het 5G-netwerk. Als het een beetje meezit is er in de zomer wel wat meer uit, maar het netwerk in Nederland zal nog even op zich moeten laten wachten.

