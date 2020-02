Essential sluit haar deuren

Game over voor de smartphonefabrikant. Hoewel het niet als een verrassing komt, is het toch altijd spijtig wanneer een bedrijf kopje onder gaat.

Het bedrijf is nooit echt van de grond gekomen, dat geldt zeker in Nederland. Helaas is het einde alweer daar voor Essential, het bedrijf achter, je raadt het al, de Essential Phone. De Essential Phone was één van de eerste toestellen die gebruik maakte van een zogeheten regendruppel notch bovenin het scherm. Dat werd gedaan om zoveel mogelijk van de voorkant te reserveren voor het beeldscherm. Helaas is het niet altijd winstgevend om als eerste met een nieuwe technologie of ontwerpfilosofie te komen.

De grote naam achter Essential is Andy Rubin. Rubin was één van de grote bedenkers van het Android-besturingssysteem. Met de Essential Phone wilde Rubin laten zien hoe hij vond dat een smartphone eruit moest zien en moest werken. Er draaide namelijk een aangepaste versie van Android op het toestel. De eigenzinnige ontwerptaal sprak veel mensen aan, maar uitendelijk niet genoeg. Het bedrijf kreeg na de eerste lancering niet genoeg vaart om door te zetten met nieuwe succesvolle modellen.

Minder essentieel

Mocht je de trotse bezitter zijn van een Essential Phone, dan heb je het vanaf nu zelf te rooien. Essential stopt per direct met de distributie van software-updates. Dat wil uiteraard niet zeggen dat alle Essential Phones nu onbruikbaar worden, maar ze zullen mettertijd wel minder veilig worden. Het komt niet als een klap dat Essential haar deuren moet sluiten. Als we heel eerlijk zijn waren we het merk al bijna vergeten. Wat nu uiteindelijk de laatste spijker in de kist heeft getikt weten we nog niet.

