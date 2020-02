Exodus van MWC zet voort

Nog een paar weken en dan is het zover. Dan vindt in Barcelona de grootste telecombeurs van het jaar plaats; het Mobile World Congress, of MWC. Toch zal het dit jaar een beetje anders verlopen dan eerdere jaren. Dan bedoelen we niet dat het ineens een beurs wordt omtrent lambrisering of laminaat, maar de beursvloer zal misschien iets leger zijn dan we doorgaans zien. Vorig jaar waren er nog meer dan 100.000 mensen op de vloer te vinden over de hele week verspreid.

Het lijkt erop dat het coronavirus de boel een beetje in de war schopt. Ten eerste omdat bezoekers wat sneller zullen besluiten om thuis te blijven dan anders, maar wat zeker ook meespeelt is de grote hoeveelheid bedrijven die ervoor kiezen om niet naar Barcelona af te reizen. Dan gaat het niet alleen maar om kleine bedrijfjes, maar ook zeker de grote jongens haken af. Eerder kwamen LG en Sony bijvoorbeeld al met het bericht naar buiten dat ze een eigen evenement zouden gaan organiseren in plaats van het inrichten van een eigen stand.

Langer wordende lijst

De lijst met bedrijven die afzeggen wordt echter steeds langer. Inmiddels vinden we op die lijst: Intel, Vivo, Amazon, LG, Sony, Facebook, AT&T, Ericsson, Gigaset, ARCEP, Cisco, MediaTek, Nvidia, Sprint en nog meer kleinere bedrijven. Dat is al een flinke lijst aan grote jongens die niet aanwezig zullen zijn. Voor de telefoonfabrikanten is het vooral schrijnend dat de netwerkproviders ook af beginnen te zeggen. Doorgaans zijn de Netwerk-operators de grote afnemers van smartphones. Dat deze lijst verder zal groeien lijkt een zekerheid, maar welke bedrijven af zullen zeggen is nog even afwachten. Vandaag zou er nogmaals overleg zijn om het evenement niet in zijn geheel af te blazen.

(via)