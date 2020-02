Volg het Galaxy Unpacked evenement live

Ben je klaar om op digitale reis te gaan? Pak voor 20.00 vanavond niet je koffer maar je snack-tray en volg Samsungs livestream. Via de stream kun je alle informatie over de nieuwe Galaxy-toestellen krijgen die je nog niet had.

Het mooie aan de moderne tijd is dat je vanuit je eigen huis overal bij kunt. Of het nou gaat om het doen van boodschappen of het kijken van een bioscoopfilm, dat kan allemaal vanaf de bank. We nodigen je graag uit om vanavond even mee te gaan naar San Francisco. Daar hoef je geen duur ticket voor te kopen en je kleren kunnen ook gewoon in de kast blijven liggen. Geen stress bij de douane of je je vlucht nog wel gaat halen, ook al sta je 6 uur te vroeg in de rij bij de check-in balie. Vanavond komt San Francicso gewoon naar jou toe.

Niet zomaar San Francisco, maar het Unpacked-event van Samsung in Cisco. Tijdens dit evenement worden allerlei nieuwe snufjes van Samsung aangekondigd. Hoewel die snufjes hartstikke leuk zijn, is de hoofdmoot van de avond wat tastbaarder. Vanavond worden naar verluidt een viertal smartphones aangekondigd. De belangrijkste toestellen voor de 'gewone' consument zijn de Galaxy S20, Galaxy S20 Plus en de Galaxy S20 Ultra. Dit drietal kanjers zou je zomaar binnenkort op straat tegen kunnen komen. Dan is er nog de Galaxy Z Flip, het opvouwbare toestel. Ook daar leren we vanavond meer over.

Livestream volgen?

Het is natuurlijk niet erg spannend om meer over de toestellen te leren via Twitter, of via nieuwsberichten die je vanavond of morgen voorbij ziet komen. De beste manier om je informaie van de bron binnen te krijgen is van Samsung zelf. Dat kun je doen door Samsungs livestream van het evenement te volgen. Het mag duidelijk zijn hoe je daar komt. Mocht dat nog niet zo zijn; je kunt hierboven kijken, of doorklikken naar YouTube zelf. Vanavond om 20.00 Nederlandse tijd gaat de show van start. Veel kijkplezier!