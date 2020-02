'Xiaomi Mi 10 krijgt 108-megapixelcamera, gebogen scherm'

Samen met Samsung is Xiaomi aan de slag geweest met smartphonecamera's, dat wisten we al. Ook wisten we al zeker dat er een 64- en een 108-megapixelcamera uit de samenwerking zijn gekomen. We weten zelfs vrij zeker welke smartphones van Samsung over deze camera's mogen beschikken. Wat we nog niet zeker wisten, is welke toestellen van Xiaomi met deze knallers aan de slag mochten. We zijn er in ieder geval vanuit gegaan dat we de camera waar Xiaomi aan heeft meegewerkt ook in diens smartphones zouden aantreffen.

Daar is nu redelijke zekerheid over. De camera is te zien op een afbeelding die Xiaomi als reclame heeft gedeeld. Naast een camera met 108 megapixels, zitten er nog drie lenzen op de achterkant. Het is nog niet helemaal duidelijk waar deze camera's voor dienen of hoeveel megapixels deze hebben. De kans is groot dat er een ultragroothoeklens op de Xiaomi Mi 10 en Xiaomi Mi 10 Pro komen, samen met een telelens en tot slot een dieptesensor, maar dat weten we dus niet zeker. Wat we wel weten is dat de randen van het scherm een kromming hebben, dat betekent ook dat de toestellen voorzien zijn van oledpanelen.

Nog even geduld

Tot slot kunnen we uit deze afbeeldingen opmaken dat we binnenkort meer weten. Zeer binnenkort zelfs. Op de posters is zijn tussen de Chinese tekens een paar cijfers te lezen. Nasst het cijfer 10, dat de naam van het toestel aanduidt, zien we ook een 2 en een 13. Daaruit kunnen we afleiden dat we op 13 februari een sloot aan informatie uit China mogen ontvangen. Dan zullen we er ook achter komen waar de andere camera's voor dienen. Misschien horen we dan ook wanneer de toestellen naar Nederland komen.

(via)