Samsung kondigt vier nieuwe smartphones aan tijdens Unpacked

Vier nieuwe Galaxy's verschenen vanavond op het toneel in San Francisco. Naast de nieuwe 'normale' telefoons kwam Samsung ook met iets bijzonders. In dit artikel bespreken we wat Samsung heeft laten zien.

Samsung heeft tweemaal per jaar een Unpacked evenement, het ene wordt doorgaans gebruikt om de S-toestellen te introduceren en het ander is voor de Note-toestellen gereserveerd. Vanavond was het de beurt aan de S-toestellen, namelijk de Galaxy S20, Galaxy S20 Plus en Galaxy S20 Ultra. Ook was er een indringertje aanwezig, de Galaxy Z Flip. In dit overzicht laten we de belangrijkste puntjes zien van de presentatie en de aangekondigde toestellen. We verklappen vast dat alle S20-toestellen verkrijgbaar zullen zijn als 5G-versies.

Galaxy S20

De Samsung Galaxy S20 is het "instapmodel" van de Galaxy S20-reeks. Dit toestel is verkrijgbaar vanaf 899 euro en daarmee het goedkoopste toestel dat we vanavond hebben gezien. Goedkoop betekent hier niet dat je voor een dubbeltje op de eerste rang zit, maar ook zeker niet dat je geen waar voor je geld krijgt. De knaller van een camera kan tot 30X inzoomen zonder kwaliteit te verlizen. Dat klinkt absurd en dat is het ook. Samsung belooft een mooi plaatje, maar dat moet natuurlijk in de praktijk nog blijken. Dit krijgt het toestel voor elkaar met een flinke 64-megapixelcamera. Voor de 5G-editie betaal je overigens 999 euro. Het toestel heeft nog veel meer te bieden, maar hieronder hebben we vast een klein overzichtje staan.

Belangrijkste specificaties van de Samsung Galaxy S20

6,2 inch Super AMOLED-display met een resolutie van 1440 bij 3200 pixels, 120Hz

Snapdragon 855 Plus-processor

Dubbele 12-megapixelcamera's en een 64-megapixeltelecamera, 10-megapixelselfiecamera

Draait op Android 10, met Samsungs One UI 2.0-skin

128GB opslaggeheugen, 8GB RAM bij 4G-versie/12GB RAM bij 5G-versie

Accucapaciteit van 4000 mAh

Galaxy S20 Plus

Het middelste kind in de presentatie van vanavond is de Samsung Galaxy S20 Plus. Eerdere jaren zou hier het 'hoofdtoestel' zitten. De Galaxy S20 Plus is daarmee ook eerder de opvolger van de Galaxy S10, dan van de Galaxy S10 Plus. De camera van de S20 Plus is hetzelfde als die van de S20. Het grootste verschil zit eigenlijk in de schermdiagonaal. Die is bij de S20 Plus uiteraard groter dan bij de S20. Samsung verkoopt de Samsung Galaxy S20 Plus 5G voor 1099 euro.

Belangrijkste specificaties van de Galaxy S20 Plus

6,7 inch Super AMOLED-display met een resolutie van 1440 bij 3200 pixels, 120Hz

Snapdragon 855 Plus-processor

Dubbele 12-megapixelcamera's en een 64-megapixeltelecamera + ToF-camera, 10-megapixelselfiecamera

Vanaf 128GB opslaggeheugen, 8GB RAM bij 4G-versie/12GB RAM bij 5G-versies

Android 10, met Samsungs One UI 2.0-skin

Accucapaciteit van 4500 mAh

Galaxy S20 Ultra

Het kersje op de taart van Samsung taartenfestijn is toch wel de Samsung Galaxy S20 Ultra. Het krachtigste en grootste toestel dat Samsung heeft laten zien in San Francisco. Hoewel dit toestel niet heel veel verschilt van de Galaxy S20 Plus zijn er toch belangrijke verschillen. De S20 Ultra is bijvoorbeeld exclusief als 5G-versie beschikbaar, LTE is voor plebs volgens dit toestel. Dat wil niet zeggen dat je niet óók met 4G kunt verbinden met de S20 Ultra. Het flinke 6,9 inch scherm wil wel zeggen dat je waarschijnlijk nieuwe broeken moet gaan kopen. Mits je geld overhebt, de prijzen van de Galaxy S20 Ultra beginnen namelijk bij 1349 euro voor het 128GB-model. De 512GB editie kost je 1549 euro. Voor dat bedrag heb je wel een smartphone met een 108-megapixelcamera.

Belangrijkste specificaties van de Galaxy S20 Plus

6,9 inch Super AMOLED-display met een resolutie van 1440 bij 3200 pixels, 120Hz

Snapdragon 855 Plus-processor

12-, 48- en 108-megapixelcamera's achterop + ToF-camera, 40-megapixelselfiecamera

Android 10, met Samsungs One UI 2.0-skin

Vanaf 128GB opslaggeheugen, 12GB of 16GB werkgeheugen

Accucapaciteit van 5000 mAh

Galaxy Z Flip

Een beetje een bijzonder toestel en een vreemde eend in de bijt. Het toestel vouwt open en dicht als een traditionele klaptelefoon. In dit geval gaat het echter over een toestel dat volledig touchscreen is aan de binnenkant. Het gaat om een 6,7 inch Super AMOLED-display dat dubbelvouwt, en een klein 1,1 inch schermpje aan de buitenkant waar je meldingen op verschijnen en dat je ook kunt gebruiken om selfies mee te schieten. De Galaxy Z Flip is überhaupt al een bijzonder toestel, maar dat is het prijskaartje ook. Het toestel wordt in Nederland beschikbaar voor een prijs van 1500 euro vanaf 21 februari. De Galaxy Z Flip komt naar Nederland in de kleuren Mirror Purple en Mirror Black.

Belangrijkste specificaties van de Galaxy Z Flip