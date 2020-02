'Samsung Galaxy Z Flip getoond tijdens Oscars'

Nog heel even geduld en dan weten we alles over Samsungs nieuwe opvouwbare smartphone. Inmiddels is nagenoeg ieder stukje van het uiterlijk naar buiten gebracht door Samsung zelf. Over de binnenkant weten we echter nog niet zoveel.

Het gaat al een tijdje over de Samsung Galaxy Z Flip, Samsungs aanstaande opvouwbare smartphone. Tijdens de Samsung Developers Conference in oktober liet Samsung al het een en ander van het toestel zien. Toen waren het echter nog relatief ruwe lijnen. Inmiddels is de ontwikkelings van het toestel een stuk verder en we verwachten ook dat Samsung morgen het toestel in diens volle glorie laat zien. De Samsung Galaxy Z Flip, dus niet de Galaxy Fold 2, zou tijdens het Unpacked-evenement in San Francisco uit de doeken worden gedaan.

Dat het toestel waarschijnlijk morgen gepresenteerd wordt heeft Samsung er niet van weerhouden om op de vooravond van Unpacked nog een teaser uit te brengen voor het toestel. Daar heeft Samsung overigens ook flink voor moeten betalen. De teaser werd namelijk uitgezonden tijdens de reclames van de Oscar-uitreikingen. Bij veelbekeken evenementen liggen de reclameprijzen namelijk fors hoger dan tijdens een reguliere uitzending. We noemen het eigenlijk alleen nog een teaser omdat er geen specificaties worden genoemd, van het uiterlijk van het toestel is eigenlijk alles zichtbaar.

Lekker flippen

Naast de Galaxy Z Flip worden er morgen nog een paar telefoontjes gepresenteerd. Dat worden de opvolgers van de Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus en Galaxy S10e. De verwachte namen worden echter respectievelijk Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra en Galaxy S20. Van de toestellen worden flinke prestaties verwacht en vooral het ontwerp zou flink zijn aangepakt. Aan de achterkant van de toestellen zou de grootste verandering zitten in de camera-setup. Morgenavond weten we meer over al de bovengenoemde toestellen.

