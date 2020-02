'Motorola-smartphone krijgt gebogen scherm, 90Hz'

Motorola is bezig met iets moois. Gek genoeg is het merk bezig met het buigfen vaan beeldschermen in een andere volgorde dan je misschien zou verwachten. Eerst heeft Motorola een smartphone gemaakt die je dubbel kunt vouwen, en nu worden de randjes afgerond. Daarmee bedoelen we dat Motorola eerder dit jaar officieel de Motorola RAZR presenteerde, een smartphone die je kunt openklappen en dichtvouwen, net als de klaptelefoons uit het begin van de 21ste eeuw.

Het lijkt er nu op dat Motorola verder gaat met flexen. Er zijn afbeeldingen naar buiten gekomen van een Motorola-toestel met gebogen randen. Bij gebogen randen kun je bijvoorbeeld denken aan de Samsung Galaxy S10 of de OnePlus 7T , dan weet je precies wat we bedoelen. Dat het toestel op de afbeeldingen een Motorola zou zijn lijkt vanzelfsprekend gezien het gigantische Motorola-logo op het scherm. Maar we weten niet wie deze foto heeft gemaakt en daardoor is het nog niet helemaal zeker.

Flitsende plaatjes

Het scherm zou hoe dan ook een oled-paneel zijn, lcd-schermen zijn niet flexibel genoeg om zoiets voor elkaar te krijgen. Daarnaast zou er nog wat moois met het scherm aan de hand zijn. Het zou namelijk gaan om een scherm met een verversingssnelheid van 90Hz. Ter vergelijking, een doorsnee smartphonescherm ververst met 60Hz, of 60 keer per seconde. Met een 90Hz paneel komen je games beter tot je ogen en ook het navigeren door je telefoon is een stuk soepeler.

Naast dat het scherm een genot zal worden om naar te kijken, is er nog meer bekend over het toestel. Zo zou het toestel mogen beschikken over een Snapdragon 765-processor, 6GB werkgeheugen en een flinke accu met een capaciteit van 4660 mAh. De info tot nu toe geeft ook aan dat het toestel direct zal draaien op Android 10. Dat lijkt logisch maar toch is het fijn om te zien. De verwachting is dat we het toestel al zouden kunnen tegenkomen op het MWC. Daarnaast zou er ook een Moto G9 verschijnen.

(via)