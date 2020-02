'Vodafone wil Huawei uit haar netwerk halen'

De details zijn nog niet helemaal duidelijk, dus het is nog een beetje koffiedik kijken, maar Vodafone is klaar met Huawei-onderdelen in haar Europese netwerken. Dat heeft CEO Nick Read aangegeven. Het bedrijf geeft verder aan dat Huawei in Europa geen al te groot onderdeel uitmaakt van de infrastructuur en er hoeven dus geen kernbestanddelen vervangen te worden als Vodafone hiermee aan de slag gaat. Het hele project moet vijf jaar gaan duren en 200 miljoen euro gaan kosten.

Het is nog niet bekendgemaakt in welke landen Vodafone Huawei eruit wil werken maar het is wel al zeker dat Nederland hier niet bij hoort. In Nederland wordt door Vodafone namelijk geen gebruik gemaakt van Huawei-onderdelen. In Nederland gebruikt Vodafone Ericsson-onderdelen. Het Verenigd Koninkrijk zou wel op die lijst kunnen staan, daar heeft de overheid namelijk al aangegeven dat de hoeveelheid Huawei-apparatuur in netwerken omlaag moet.

5G-netwerken

Het lijkt er overigens niet op dat we Huawei in Nederland kunnen verwachten als leverancier van 5G-netwerkapparatuur. Door Europese wetgeving wordt het Huawei nagenoeg onmogelijk gemaakt om in de EU aan de slag te kunnen als 5G-leverancier. Huawei heeft dus wat blokkades aan Europese kant als het om netwerken gaat. De smartphones blijven voorlopig wel gewon naar de EU komen, zij het met beleid. De Mate 30 Pro is al in Nederland en de verwachting is dat ook de P40 Pro, zij het zonder Google Play Services, in Nederland wordt uitgebracht.

