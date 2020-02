LG slaat MWC over vanwege coronavirus

Het Mobile World Congress is de grootste telefoonbeurs ter wereld. De beurs wordt in het begin van ieder jaar in Europa georganiseerd en de laatste jaren is de keus steeds op Barcelona gevallen. Vorig jaar was het nog even de vraag of dat doorging in verband met de onafhankelijkheidsstrijd tussen Spanje en Catalonïe. Dit jaar was het tot voor kort ook nog niet zeker dat de beurs door zou gaan, ditmaal werd er gevreesd voor de impact van het coronavirus. Gezien het aantal personen dat op de beurs afkomt is het niet zo gek dat er even vraagtekens opkomen bij de organisatie.

De beurs gaat na lang beraad gewoon door, maar niet voor iedere fabrikant. LG is de eerste grote naam die zich terug heeft getrokken van deelname aan de beurs en heeft als reden de uitbraak van het coronavirus gegeven. LG ziet het niet zitten om bij te dragen aan een eventuele grote verspreiding van het virus waar ook het eigen personeel bij besmet zou kunnen raken. In plaats van de aanwezigheid in Barcelona is LG van plan om op korte termijn een eigen evenement te organiseren om alsnog de eigen producten aan te kondigen.

Een aantal jaar geleden gaf LG ook aan dat het bedrijf zich niet meer zou gaan houden aan het halfjaarlijkse release-schema dat het gros van de smartphonefabrikanten aanhoudt. De meeste producenten presenteren hun nieuwe toestellen tijdens het MWC in februari en tijdens IFA te Berlijn in september. LG gaf aan dat producten hierdoor gehaast werden afgewerkt en de verschillen tussen nieuwe generaties minimaal waren. LG wilde in plaats daarvan pas nieuwe producten aankondigen wanneer deze ook echt af waren. Deze instelling zal zeker hebben meegespeeld in de annulering van de LG's aanwezigheid op de beurs.

En de rest dan?

Op het MWC staan ieder jaar talloze fabrikanten, haken die dan ook af? Tot nu toe valt het mee met de exodus. Chinese fabrikant ZTE gaf eerder aan dat het bedrijf zich zou terugtrekken, maar heeft inmiddels aangegeven toch aanwezig te zijn. Huawei is nog vastberaden om aanwezig te zijn en ook Samsung gaat weer haar stands inrichten. Tot nog toe blijft het dus bij LG wat de grote namen betreft, mochten er meer volgen dan lees je het op GSMinfo.nl

