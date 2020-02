'Nokia 5.2 afbeeldingen opgedoken met vier camera's'

Nokia poept de smartphones stuk voor stuk uit, en de interessante toestellen blijven maar komen. Op bijna ieder prijspunt heeft Nokia tegenwoordig aanbod, alleen aan het hoogste segment wordt vrijwel niets bijgedragen. Alles daaronder krijgt steeds nieuw bloed, van ultra-budget tot middensegment. Nokia is, onder de vlag van HMD Global, al sinds de heroprichting gigantisch aan de slag gegaan met het produceren van een flinke sloot aan smartphones. De Nokia 5.2 lijkt de volgende in dat rijtje te gaan worden.

Er kwam al eerder wat naar buiten over de Nokia 5.2, maar nu lijkt het er ook op dat we afbeeldingen kunnen bekijken van het toestel. Dat er foto's bij zitten van de voorkant is leuk, maar niet zo heel spannend. Aan de voorkant lijken vrij veel smartphones op elkaar, zo ook de Nokia 5.2, dat kan qua uiterlijk net zo goed de Nokia 6.2 zijn die eerder dit jaar in de webwinkels verscheen. De achterkant is een stuk interessanter. De opvolger van de Nokia 5.1 lijkt te mogen beschikken over maar liefst vier camera's. Vanaf een bepaald aantal camera's kom je als fabrikant met nieuwe problemen te zitten, hoe je deze camera's plaatst bijvoorbeeld.

Quad-camera

Zoals te zien op de afbeeldingen zitten de camera's op de Nokia 5.2 in een vierkantsopstellingen, uitgelijnd in een cirkel. In het midden van die cirkel zit de flitser. Deze opstelling is waarschijniljk voornamelijk gekozen vanwege het uiterlijk en niet vanwege directe technische voordelen of anderzijds complicaties. Het ziet er leuk uit en het is weer eens wat anders. We weten nog niets over de camera's zelf, maar de kans is groot dat er een groothoeklens en een telelens in het toestel komen te zitten. We verwachten trouwens ook Android 10 op het Android One-toestel.

