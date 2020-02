Na Brexit ook BlackBexit: BlackBerry hangt de vlag halfstok

Het einde der tijden lijkt in zicht, of in ieder geval het einde voor BlackBerry. Het enige lichtpuntje is dat we dit jaar nog een Domino Day mogen meemaken. BlackBerry maakt dat helaas niet meer mee.

Het Verenigd Koninkrijk is nog geen week uit de EU of de volgende scheuren treden al op in de wereld. De barsten in onze mooie omgeving worden steeds beter zichtbaar. Een duidelijk teken van het einde der tijden is het wegvallen van een belangrijke smartphone-fabrikant. Nou is de fabrikant achter BlackBerry al enige tijd het Chinese TCL en dat gaat nergens naartoe. Wel laat TCL de merknaam BlackBerry vallen. TCL heeft de licentie van BlackBerry aangeschaft in 2016, maar ziet er geen heil in om deze te vernieuwen.

Het is overigens ook al even geleden dat we een nieuwe smartphone van BlackBerry hebben mogen zien verschijnen. Hoewel de toestellen goed in elkaar steken en vooral de veiligheid van de software te prijzen valt, willen de verkopen niet inspireren tot grootse innovatie of überhaupt de release van een nieuw toestel. Je kunt de smartphones van BlackBerry nog kopen tot en met augustus van dit jaar, daarna stopt TCL ermee. De software blijft in ieder geval nog ondersteund tot eind augustus 2022, maar TCL geeft al aan dat dat meer een wetmatige eis is dan dat er overtuiging achter zit. De kans is daarmee groot dat er daarna niets meer binnenkomt qua updates.

R.I.P.

Het bedrijf heeft niet altijd onder TCL geopereerd, bij de oprichting was het een zelfstandige telefoonproducent die een flink deel van de markt in handen had, vooral de zakenwereld. Helaas veranderde BlackBerry destijds niet snel genoeg en werd het stevig voorbij geblazen door bedrijven als Apple en Samsung. TCL kocht in 2016 de licentie van de naam en er is niets dat wil zeggen dat we nooit meer een nieuwe BlackBerry zullen zien, al is die kans wel klein. Rust zacht BlackBerry, in ieder geval voorlopig.