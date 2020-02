'OnePlus zwicht eindelijk voor innovatie'

Zie jij het wel zitten om je telefoon simpelweg op een plaatje te leggen om het toestel weer op te laden? Dan hoef je wanneer je naar bed gaat niet meer op zoek naar de ingang om het kabeltje in te stoppen, en het is natuurlijk oneindig veel cooler.

Zou het dan toch zo ver zijn? Zou OnePlus eindelijk om zijn? Laten we eerst een bekijken wat er aan de hand zou zijn. Jarenlang geeft OnePlus al ongeveer hetzelfde antwoord op de vraag of het volgende toestel draadloos oplaadbaar zal zijn: de technologie is nog niet snel genoeg om het interessant te maken. Volgens OnePlus zou de techniek om smartphones draadloos op te laden nog niet ver genoeg ontwikkeld zijn om er in hun smartphones ruimte voor te maken. In plaats daarvan heeft het bedrijf de laatste jaren vooral de focus gelegd op fenomenaal snel opladen.

Dat snelle laden is iets waar OnePlus inmiddels ook erg goed in is geworden, maar het lijkt er nu op dat het toch een beetje begon te knagen. OnePlus ontwikkelt naar eigen zeggen smartphones met een luisterend oor. Er zou dan naar de community geluisterd worden om te bieden waar zij behoefte naar hebben. Nieuwe geruchten lijken aan te geven dat de OnePlus-community inmiddels wel behoefte heeft gekregen naar smartphones die draadloos oplaadbaar zijn. Tegelijkertijd zou de technologie ook snel genoeg moeten werken. Het resultaat is dat de OnePlus 8 al draadloos oplaadbaar zou zijn.

Draadloos opladen: hoe werkt dat eigenlijk? - Steeds vaker verschijnen er smartphones die je draadloos kunt opladen. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Welke techniek ligt hier aan ten grondslag? Wat zijn de voor- en nadelen van wireless charging? En welke accessoires vind je momenteel op de markt? Al deze vragen beantwoorden we in dit artikel.

Industriële kracht

De technologie van het draadloos opladen heeft ook een flinke boost gekregen en gaat inmiddels net zo snel als 'normaal opladen'. Tegelijkertijd is het snelladen in nagenoeg ieder toestel aanwezig, meerdere malen sneller dan draadloos tot nu toe kan behalen. Het gerucht gaat overigens dat Apple over een tijdje met een smartphone komt die helemaal niet met een kabel opgeladen kan worden. Dat zou kunnen betekenen dat de technologie achter het draadloos opladen een flinke sprong kan gaan maken.

