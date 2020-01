Huawei Mate 30 Pro komt naar Nederland

Het mag dan eindelijk toch waar worden, de Huawei Mate 30 Pro komt toch naar Nederland. Het bijzondere toestel heeft relatief lang op zich laten wachten. Huawei kondigde het toestel namelijk al aan in september van vorig jaar. Al vanaf de lancering was echter bekend dat het toestel niet voorzien zou worden van Google Play Services. Dat is best een dingetje, zonder die diensten kunnen apps bijvoorbeeld niet zomaar je locatie uitlezen. Dat is toch vrij onhandig wanneer je wil navigeren naar je volgende bestemming of opgehaald wil worden door een Uber-taxi. Verder heb je ook geen toegang tot de Google Play Store, je zult dus wat meer moeite moeten doen om je favoriete apps te kunnen installeren, als dat al mogelijk is.

De Huawei Mate 30 Pro is het eerste toestel van Huawei dat met deze hindernis op de markt komt. Het toestel heeft een getrapte release door heel Europa gekregen. Dat wil zeggen dat het toestel niet zomaar overal te koop was bij de lancering. In China ging de verkoop gewoon van start maar in Europa hebben we wat langer moeten wachten. De Mate 30 Pro heeft zich een weg naar het Noorden gebaand. In Madrid werd in eerste instantie een klein aantal telefoons verkocht, dat is later uitgebreid. Toen volgden Italië, Zwitserland, Duitsland, België en nu dan eindelijk ook Nederland.

Prijzig paradepaardje

Dat wil overigens niet zeggen dat je het toestel zomaar in je webshop-winkelmandje kunt stoppen. Net als in Spanje en andere Europese landen het geval was begint de lancering voorzichtig met een beperkt aantal verkooppunten. Zeer beperkt. De Mate 30 Pro kun je vanaf eind februari aanschaffen bij de MediaMarkt, maar dan alleen de MediaMarkt bij de Amsterdam Arena. Het is ook nog niet zeker wat het toestel mag gaan kosten, maar in België wordt een prijskaartje van 1099 euro aangehouden.

