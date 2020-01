'Huawei blijft groeien in China, ondanks inkrimping markt'

Huawei mag stevig in de handjes knijpen over de prestaties in China. Als we even niet kijken naar de trend buiten China is Huawei stevig aan het groeien.

Huawei is iedere week wel in het nieuws geweest. Dat is niet altijd positief nieuws geweest, maar vandaag is dat wel het geval. Het bedrijf is namelijk flink gegroeid in China. Dat zou je haast niet zeggen na al het negatieve nieuws over spionage en handelsverboden. Toch heeft Huawei steeds meer de touwtjes in handen in het thuisland. Niet dat Huawei nog niet de overhand had in China, maar het is nu wel heel duidelijk welke smartphones het meest verkocht worden.

Terwijl er in China ongeveer 15 miljoen minder smartphones verkocht werden in 2019 vergeleken met 2018, is de verkoop bij Huawei met 11% gestegen. Van 30 miljoen toestellen naar 33,3 miljoen toestellen. Dat zegt natuurlijk nog niets over hoe de concurrentie het doet in vergelijking met Huawei. Huawei is van een marktaandeel van 29,8% in 2018 gegaan naar een marktaandeel van 39% in 2019. En forse groei en ook een flinke positie. Huawei heeft nu dus bijna de helft van de Chinese smartphone-markt in handen. Lekker voor ze.

Grote kloof

De eerstvolgende concurrent is Oppo met een marktaandeel van 16,4% en 14 miljoen verkochte smartphones. Op de derde plaats vinden we Vivo met een marktaandeel van 15,4% op 13,1 miljoen verkochte smartphones. Terwijl Huawei met 11% is gegroeid, zijn Oppo en Vivo respectievelijk met 25% en 29% gedaald. Deze figuren zeggen echter niets over de werldwijde markt, maar binnen het eigen land kan Huawei naar een fijn 2019 kijken.

(via)