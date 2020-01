Nintendo haalde miljard dollar uit smartphone-games

Het uitstapje van Nintendo in de smartphone-markt legt geen windeieren. Daarmee willen we niet aangeven dat Nintendo daadwerkelijk smartphones heeft uitgebracht, al zou dat ons niet eens tegenstaan. We hebben het over de apps die Nintendo de laatste tijd de wereld in heeft geholpen. Eerder zagen we natuurlijk al Pokémon GO! verschijnen, maar dat is inmiddels weer een tijdje geleden en sindsdien zijn er een aantal hardlopers bijgekomen.

Super Mario Run en Mario Kart Tour leverden respectievelijk 76 en 86 miljoen dollar op. Flinke bedragen, maar ze halen het niet bij Nintendo's kampioen van de microtransacties. Stijf bovenaan staat namelijk Fire Emblem Heroes, dat spelletje haalde alleen al meer op dan alle andere games bij elkaar. Ongeveer tweederde van Nintendo's opbrengst uit mobiee games komt van Fire Emblem Heroes. Ongeveer 650 miljoen dollar werd opgehaald met dat spel. De eerst volgende verdiener is Animal Crossing: Pocket Camp met ongeveer 120 miljoen dollar.

Cash Money

Pokémon GO! komt niet eens voor in de top 6, dat terwijl het spel in Nederland zo populair is geweest. De meeste van Nintendo's games zijn in Nederland wel beschikbaar maar niet echt aangeslagen. Vooral op de Japanse markt doen deze games het qua financiën erg goed, alleen al doordat Nederlanders wat terughoudender zijn met het betalen voor een aantal munten in een app. Een andere reden is dat de games die het in Nederland goed doen, zoals Super Mario Run, een eenmalige licentie vragen, in plaats van een terugkerend tarief.

