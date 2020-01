'Samsung Galaxy S9, S9 Plus krijgen alsnog update naar Android 10'

Het feest gaat maar door. Samsung is flink aan het updaten tegenwoordig. De Galaxy S9 en de Galaxy S9 Plus krijgen nu een update naar Android 10.

Een tijd geleden zat Samsung nog in de clinch met de Consumentenbond over het update-beleid, nu is er niets van dat gerotzooi meer over. Android 10 werd in september aan het grote publiek getoond door Google, de exploitant van het besturingssysteem. Sindsdien zijn fabrikanten ermee aan de slag gegaan. Samsung heeft al smartphones met Android 10 op de markt gebracht, maar een update uitbrengen is een ander verhaal. Een nieuw toestel kun je direct uitrusten met Android 10, terwijl je bij een update van een ouder toestel rekening moet houden met de gegevens die al op het toestel ingesteld staan.

Vandaar dat het bij veel fabrikanten wat langer duurt om een update uit te rollen naar een nieuw besturingssysteem. Eerder deze maand leek het er al op dat de Galaxy S9 een update zou ontvangen naar Android 10, toen leek het er weer op dat de update pas in maart zou komen. Nu is er dan eindelijk uitsluitsel. De update is er, nu, op het moment van schrijven. Niet iedereen met een Galaxy S9 zal nu al de update kunnen zien, maar de uitrol is in ieder geval begonnen dus het zou niet al te lang moeten duren.

Galaxy S20

Het is best een stevige lijst aan smartphones die Samsung voorziet van een update naar Android 10. Voor een aantal telefoons, zoals de Galaxy Note 10, is de uitrol al eerder gestart, en voor een grote aantal komt de update later dit jaar. In juni zou de laatste update uit moeten komen. Hopelijk hebben we tegen die tijd al een lijstje met toestellen die mee mogen liften naar Android 11. Een toestel dat daar zeker bij zal horen is de Samsung Galaxy S20, de nieuwste topper van Samsung wordt op 11 februari gepresenteerd in San Francisco met hele strakke specificaties.

