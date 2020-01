'Renders Samsung Galaxy Z Flip uitgelekt'

Het gaat al een hele tijd over Samsungs aanstaande opvouwbare smartphone. Dat het toestel komt is zeker, Samsung liet zelf zien dat ze met het toestel bezig waren. De laatste weken is de geruchtrenmachine nog fanatieker op stoom gekomen dan al het geval was. De grootste reden daarvoor is dat het toestel al bijna aangekondigd zal worden. Dat wil ook zeggen dat er steeds meer vaststaat over het toestel. Gisteren werd al meer bekend over de beschikbaarheid en de prijs van de Galaxy Z Flip.

Nu zijn er ook renders van het toestel naar buiten gekomen. Daar zijn een aantal dingen uit op te maken, maar het meest opvallende is toch wel dat het toestel geen scherm aan de buitenkant lijkt te krijgen. Dat is een tikje onhandig omdat dat betekent dat je het toestel moet openklappen om meldingen te zien, de tijd af te lezen, of te controleren of je meldingen hebt. Iedere keer. In het scherm zit een kleine hole-punch camera voor selfies en op de buitenkant zit een dubbele camera voor de rest. Het is natuurlijk nog helemaal niet zeker dat we dit ontwerp definitief terug gaan zien, maar het zou zomaar kunnen.

Nog even geduld

We verwachten dat we het toestel over twee weekjes in diens volle glorie mogen aanschouwen tijdens het Galaxy Unpacked-evenement in San Francisco. Op 1 februari toont Samsung niet alleen de Galaxy Z Flip aan het grote publiek, ook de Galaxy S20, Galaxy S20 Plus en S20 Ultra zullen het levenslicht zien. Daarnaast verwachten we software-snufjes en een nieuwe lichting aan Samsung-wearables. Pas dan zullen we met zekerheid kunnen zeggen of de renders en andere geruchten kloppen.

(via)