'Motorola Moto G8 en G8 Power specificaties bekend'

Motorola brengt ieder jaar een stevig aantal smartphones op de markt. Onder ander de Moto G-toestellen weten voor het prijspunt indruk te maken. Het lijkt erop dat de details van de Moto G8 en Moto G8 Power nu ook bekend zijn. De Motorola Moto G7 en G7 Power wisten al indruk op ons te maken en op basis van de specificaties die we nu van de G8 en G8 Power hebben gezien zal dat wederom het geval zijn. We moeten er even bij zeggen dat alle informatie onder voorbehoud is.

De Moto G8 lijkt te gaan beschikken over een fors 6,39 inch beeldscherm met een resolutie van 1560 bij 720 pixels. Dat is geen al te hoge resolutie voor een groot scherm. Zeker gezien de G7 nog een Full HD-beeldscherm heeft. De Moto G8 zou worden uitgerust met een Snapdragon 665-processor, tussen de 2GB en 4GB werkgeheugen en 32GB of 64GB opslaggeheugen. Tot slot zou de accu van het toestel redelijk stevig worden met 4000 mAh.

Power

Dan is er nog de G8 Power. Dit keer zou het Power-model meer Power hebben dan het 'basis'-model, en daarmee anders in elkaar steken dan eerdere series. In de G8 Power verwachten we een Full HD-beeldscherm van 6,36 inch, dezelfde processor als de Moto G8 en 4GB werkgeheugen. Standaard zou het toestel 64GB opslaggeheugen krijgen. Motorola-smartphones kunnen tot nu toe uitgebreid worden met een microSD-geheugenkaart, dat verwachten we ook voor de Moto G8 en G8 Power. De G8 Power zou een accu met een capaciteit van 5000 mAh krijgen en daardoor een flinke tijd vooruit kunnen.

De toestellen worden zeer waarschijnlijk officieel bekendgemaakt tijdens het MWC te Barcelona over een maand. Eind februari vindt de beurs plaats waar een enorme lading aan smartphones wordt verwacht, net als ieder jaar. De kans is groot dat Motorola ook nog een aantal budgetsmartphones aankondigt, met wat minder bombarie dan de G-toestellen uiteraard.

(via)