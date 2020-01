'Samsung Galaxy Z Flip beschikbaar vanaf valentijnsdag'

Samen met de Samsung Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra, wordt op 11 februari zeer waarschijnlijk de Samsung Galaxy Z Flip aangekondigd. Samsungs nieuwste opvouwbare toestel of foldable. Dat toestel zal op een andere manier dubbel vouwen dan de Galaxy Fold, Samsungs eerste opvouwbare smartphone. De Fold ontvouwt zich tot een 7,3 inch tablet waarmee je kunt bellen. De Fold heeft ook nog een 4,6 inch scherm aan de 'buitenkant', dat zou bij de Z Flip een 2,3 inch scherm zijn. Daarmee geven we al aan dat de Z Flip een stuk kleiner wordt.

De Z Flip, als dat de naam wordt, zou verwijzen naar de ouderwetse flip phones. In Nederland noemen we dat een klaptelefoon. Zoals gezegd wordt het toestel waarschijnlijk op 11 februari gelanceerd en het lijkt er nu ook nog op dat het toestel al vanaf 14 februari te koop is. Je kunt dus jouw valentijn verrassen met een spiksplinternieuwe opvouwbare smartphone. De keerzijde daarvan is dat de Galaxy Z Flip wel een prijskaartje lijkt te krijgen van 1400 Amerikaanse dollars. Dus misschien is het een idee dat je zelf kookt, in plaats van uit eten te gaan.

Doorvouwen

De prijs van 1400 dollar lijkt wat aan de hoge kant, en dat zouden we zeker met je eens zijn. Maar een opvouwbaar toestel is natuurlijk niet zomaar een smartphone. De Galaxy Fold heeft een hoger prijskaartje van 2150 euro op het moment van schrijven. De meest directe concurrent, de Motorola RAZR, die op eenzelfde manier dubbelvouwt heeft bij prijskaart van 1500 euro, dus zo gek is een prijs van 1400 dollar niet, voor dit toestel. Uiteindelijk is het natuurlijk afhankelijk van wat je van een telefoon verwacht en wat je ervoor over hebt.

(via)