'iOS 14 wordt beschikbaar voor dezelfde iPhones als iOS 13'

Het duurt nog meer dan een halfjaar, maar er wordt nu al volop geroddeld over de volgende versie van Apple's iPhone-besturingssysteem. Vanaf afgelopen september is iOS 13 beschikbaar voor alle iPhones vanaf de iPhone SE tot aan de iPhone 11 Pro Max. Apple staat bekend om het bieden van lange ondersteuning van haar smartphones. Het grote voordeel dat Apple heeft om dit zo lang te kunnen doen is doordat alles aan de iPhones uit Apple's eigen productie komt.

Die ondersteuning lijkt nu nog langer voort te gaan duren. Vanuit een Franse website die zich richt op alle informatie rondom Apple en iPhones, wordt er bij de stap naar iOS 14 geen iPhone overboord gegooid. Dat houdt dus in dat alle iPhones die een update kregen naar iOS 13 ook de update zouden ontvangen naar iOS 14. Zo kun je nog iets langer doen met je iPhone 6s uit 2015. Of dit uiteindelijk waarheid wordt is nog even de vraag, de website heeft wisselend succes met het voorspellen van update-info.

Apple blijft geven

Het is niet uniek dat Apple zo vrijgevig is met haar updatebeleid. Al eerder werden nog oudere smartphones meegenmen in een update. Het is echter niet alleen uit vrijgevigheid dat Apple dit beleid aan zou voeren. Als er meer toestellen worden ondersteund door Apple's besturingssysteem, zijn er meer mogelijke abonnees voor Apple's streamingdienst.

