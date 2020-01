'Motorola komt met stylus in smartphone'

Hoeveel smartphones ken je die zijn uitgerust met een stylus? Vandaag de dag kennen we eigenlijk alleen de Samsung Galaxy Note-toestellen nog terwijl er vroeger een stuk meer waren. Zo waren er bijvoorbeeld de Palm Pilots die vastgeklikt zaten aan de heupen van de hipste zakenlui. Motorola is er klaar voor om daar weer verandering in te gaan brengen. Dan bedoelen we niet dat Motorola heupsmartphones weer hip wil gaan maken, al kunnen we dat alleen maar aanmoedigen. Motorola zou bezig zijn met een smartphone die voorzien is van een stylus.

De laatste jaren is Motorola al druk bezig geweest met het uitbouwen van haar portfolio. Het enige segment waar Motorola eigenlijk nog ontbreekt is aan de bovenkant met een high-end toestel, de Razr daargelaten. Althans, dat dachten we tot deze geruchten boven kwamen drijven. De geruchten zijn compleet voorzien van renders van het toestel. Het ontwerp ziet er niet buitenaards uit door extra moeite om een pennetje in het toestel te persen, het lijkt op een Motorola, verder niets.

Motorola Stylus

Of de stylus nog bijzondere functies krijgt, zoals het bedienen van je muziek of het nemen van foto's, is nog niet helemaal duidelijk. Toch lijkt het ontwerp van de pen dat wel te suggereren. De specificaties van het toestel zouden verder hun plaats vinden in het middensegment. We denken ook dat Motorola er goed aan zou doen om met de prijs op hetzelfde segment te richten. Wanner je meer vraagt voor je pennetjestoestel krijg je concurrentie van de Galaxy Note-toestellen. Wellicht leren we meer over het toestel op het MWC aan het eind van februari, al is het maar een naam.

