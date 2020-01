'Google Pixel 4a wordt op 12 mei gelanceerd'

Klaar voor meer hardware van Google? Wij wel! De verwachting is dat we met een paar maandjes een nieuwe Pixel mogen verwelkomen.

Google kennen we voornamelijk als zoekmachine en exploitant van het Android-besturingssysteem. Tien jaar geleden verscheen de eerste smartphone met Google op de behuizing; de Google Nexus One. Toen werden de toestellen nog door een andere fabrikant, HTC, geproduceerd. Vanaf de Google Pixel die in 2016 werd gepresenteerd maakt Google de telefoons "zelf". Vorig jaar kwam de eerste Pixel-smartphone die een goedkoper segment aansprak; de Google Pixel 3a.

De Google Pixel 3a leverde een gigantisch succes op voor Google, dat grote aantallen van de toestellen verscheepte. Logischerwijs komt er een opvolger van de vriendelijk geprijsde Pixel, dit keer als kleine broertje van de Google Pixel 4. Het lijkt er wel op dat we nog een paar maandjes op de Google Pixel 4a zullen moeten wachten. Google heeft zojuist de datum van haar volgende conferentie bekendgemaakt. De eerstvolgende Google I/O zal plaats gaan vinden van 12 tot en met 14 mei in Mountain View.

Google Pixel 4a

De kans is groot dat we tijdens Google I/O de Pixel 4a kunnen verwachten. Waarschijnlijk verschijnt er ook weer een XL-variant van het toestel met de creatieve benaming Google Pixel 4a XL. Daarnaast gaat er nog een gerucht dat er ook een derde smartphone op het podium zal verschijnen. Inmiddels is het 2020 en hoog tijd voor wat nieuws op netwerkgebied, Vandaar dat Google ook een 5G-versie zou presenteren. Het is nog niet duidelijk op welk toestel de 5G-variant gebaseerd zou zijn.

