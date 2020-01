Wiko stopt met telefoons verkopen in NL

Wiko heeft inbreuk gemaakt op een patent en mag dientengevolge geen telefoons meer verkopen waarin dat patent zit. Gevolg is dat Wiko zich terugtrekt van de smartphonemarkt in Nederland.

Wiko is officieel niet meer in NL. Het van oorsprong Franse smartphonemerk, dat inmiddels onder de vlag van het Chinese Tinno Mobile opereert, mag geen smartphones meer verkopen in ons koude kikkerlandje. Dat is het gevolg van een vonnis van het Gerechtshof Den Haag, dat eind vorig jaar bepaalde dat Wiko met zijn telefoons inbreuk maakt op een patent van niemand minder dan Philips. Gevolg? Wiko mag geen telefoons meer verkopen waarin het patent (dat slaat op de 3G-standaard) wordt gebruikt en moet de telefoons die het nog heeft, vernietigen.

Patentperikelen

De gerechtelijke uitspraak werd al op 24 december 2019 uitgesproken, maar werd pas eergisteren gepubliceerd, waarna Bright het ontdekte. In rechtsoverweging 5.1 tot en met 5.8 valt te lezen wat Wiko precies moet doen, en dat is niet mis. Zo moeten alle telefoons die Wiko niet aan particulieren heeft verkocht worden worden teruggeroepen en vervolgens door Wiko worden vernietigd. Voor alle telefoons waarvoor Wiko dit niet doet, moet het per telefoon een flinke dwangsom aan Philips voldoen. Ook moet het aan Philips laten zien hoeveel winst ze met de inbreukmakende telefoons hebben gemaakt zodat het Philips ook daarvoor kan compenseren.

Tenslotte moet Wiko aan Philips alle gemaakte kosten voor de procedure vergoeden, wat neerkomt op 580.000,- euro. Het mag dan ook geen verrassing heten dat Wiko vervolgens heeft besloten zich van de Nederlandse markt terug te trekken. Het betekent helaas ook dat de prima presterende Wiko View3 Pro niet meer in de Nederlandse winkels te krijgen is.

Dit is overigens niet de eerste telefoonfabrikant die met patentperikelen te maken krijgt. Eerder al trof eenzelfde lot Asus, dat ook een aantal telefoons van de markt moest halen omdat het inbreuk maakte op patenten. Ook ZTE overkwam het, toen Huawei meende dat ZTE inbreuk maakte op haar patenten.