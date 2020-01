'Huawei brengt HarmonyOS op de markt'

In mei van vorig jaar kwam het bericht dat Huawei op de zogeheten Entity List van de Verenigde Staten van Amerika werd geplaatst op order van president Donald J. Trump. Effectief hield dat in dat Huawei geen handel meer mocht drijven met Amerikaanse bedrijven. Dan gaat het niet alleen om de componenten van smartphones en andere apparatuur, maar ook om de software. Gezien Huawei-smartphones op Android-draaien en Google een Amerikaans bedrijf is, bemoeilijkte dit de zaken enigszins. Al gauw kwam het bericht dat de handel onder bepaalde voorwaarden verder mocht gaan, maar het was zaak voor Huawei om met een andere oplossing te komen.

Die oplossing werd veel genoemd in de techmedia. Huawei's eigen antwoord op het Android-ecosysteem werd benoemd met de codenaam HongMeng maar na een tijdje kwam de echte naam boven water: HarmonyOS. Dat spreek je met een kleine verbastering uit als het Engelse harmonious. Dat besturingssysteem zou volgens menigen al in 2019 Android vervangen. Dat is er niet van gekomen, maar dat lijkt wel nog de bedoeling te zijn voor de toekomst van Huawei-smartphones en tablets. De Huawei Mate 30 Pro werd bijvoorbeeld gelanceerd zonder Google Play services en zonder HarmonOS

Gebrek aan Google

In de komende tijd kunnen we links en rechts toestellen tegen gaan komen die op HarmonyOS draaien. Toch zal Huawei de overgang een beetje geleidelijk willen laten verlopen, mensen moeten wel de kans krijgen om aan het ecosysteem te wennen en ook moeten er nog allerlei populaire apps voor worden omgevormd. De markt is in Nederland bijvoorbeeld niet erg groot voor smartphones waarop Google Maps en WhatsApp niet draaien. In plaats van Google Maps lijkt het erop dat Huawei een variant op de markt zal brengen in samenwerking met TomTom.

