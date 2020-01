'iPhone SE2 kunnen we in maart al zien'

Het gaat al een tijdje over de iPhone SE2. Hoewel de naam nog niet vaststaat lijkt het erop dat het volgende toestel van Apple er nu dan echt aan zit te komen. Al sinds de lancering van de iPhone SE gaat het over een opvolger van de kleine krachtpatser. Dat toestel kwam in maart van 2017 op de markt. Het leek er eventjes op dat we vorig jaar al met de iPhone SE2 aan de slag konden, maar dat plan ging helaas niet door. Mogelijk kunnen we in 2020 dan eindelijk weer met een kleine iPhone aan de slag.

Bloomberg schrijft dat er in februari 2020 een smartphone van Apple in productie wordt genomen. Dat blijkt uit de informatie van Apple's toeleveranciers. Het toestel zou door Apple gepresenteerd worden in maart, ongeveer een maand nadat Samsung haar nieuwe vlaggenschepen de markt op brengt. Er is uiteraard nog niets officieel bekendgemaakt over de specificaties en het ontwerp van de iPhone SE2, maar toch lijkt het erop dat we al een redelijk beeld kunnen geven van het toestel.

iPhone SE2

Het ontwerp van de SE2 brengt ons terug naar 2017. De behuizing zou namelijk nagenoeg identiek zijn aan de Apple iPhone 8. De iPhone SE2 zou mogen beschikken over de A13 Bionic-processor die we ook tegenkomen in de iPhone 11. De krachtige iPhone SE2 zou ook weer gebruik gaan maken van TouchID. Dat wil zeggen dat je op het toestel weer je duim kunt gebruiken om het toestel te ontgrendelen. Gezien nog niets van dit alles is bevestigd kunnen we helaas ook nog niets vertellen over de prijs.