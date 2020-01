'Samsung Galaxy S20 en Galaxy Z Flip delen camera'

Nog even geduld en dan weten we meer over Samsungs plannen voor 2020. Dan heben we het bijvoorbeeld over de plannen met de camera's in de aanstaande toptoestellen; Galaxy S20 en Galaxy Z Flip.

Geen van beide toestellen zijn nog officieel gelanceerd, maar toch claimen meerdere bronnen al dat de aanstaande Samsung Galaxy S20 en de opvouwbare Samsung Galaxy Z Flip over dezelfde camerasensor zullen beschikken. Hoewel het vrijwel zeker lijkt dat de Galaxy S20, als het toestel zo komt te heten, onder meer over een 108-megapixelsensor zal gaan beschikken, zou het om een andere camera gaan.

De secundaire sensor van de Galaxy S20 wordt naar verluidt een 12-megapixelcamera, en deze zou ook op de Galaxy Z Flip een plaatsje krijgen als hoofdcamera. Als dat het geval is dan valt dat stiekem een beetje tegen. De Z Flip wordt een bijzonder toestel dat je op kunt vouwen en makkelijker in je broekzak kunt stoppen. Dan is het toch jammer als net niet alles aan het toestel klopt. Dat gezegd hebbende weten we natuurlijk nog niets over de prijs. Als het toestel niet zo mega prijzig wordt als de Galaxy Fold, dan is de mindere camera misschien niet zo vervelend.

Galaxy Unpacked

Over een paar weekjes, op 11 februari, organiseert Samsung in San Francisco het Galaxy Unpacked-event. De verwachting is dat we daar naast wat software ook flink wat hardware zullen zien. De gehele Galaxy S20-serie zou op het podium worden geroepen, inclusief een uitleg over de nieuwe benaming van de toestellen. We zullen tot 2021 moeten wachten of Samsung verder sprongen zal maken in tientallen of in jaartallen. Als de geruchten kloppen zal ook de Galaxy Z Flip worden getoond.

