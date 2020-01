'Xiaomi Mi 10 krijgt zelfde lanceerdatum als Samsung Galaxy S20'

Er komen steeds meer geruchten rond de Xiaomi Mi 10 tevoorschijn. Zo leek het er een paar dagen geleden op dat we voor het eerst foto's van het toestel hebben gezien met een paar interessante details daarop. De afbeeldingen geven kracht aan geruchten over de camera, maar doen af aan de roddels over het scherm. Nu hebben we meer te horen gekregen over de lanceerdatum. Die datum hebben we al een paar keer voorbij horen komen, maar niet zozeer bij Xiaomi.

Er is een Chinese banner naar buiten gekomen van de Xiaomi Mi 10. Het ontwerp van de Xiaomi Mi 10 doet sterk denken aan het concept design dat Xiaomi een tijdje geleden uitbracht. Bij het concepttoestel was nagenoeg het hele toestel voorzien van schermoppervlak, dat is bij de Mi 10 helaas niet het geval. Onderaan die banner staat de datum genoteerd; 11 februari. Op dezelfde datum vindt ook het Galaxy Unpacked-evenement plaats van Samsung. Op dat evenement wordt de nieuwe Galaxy S20-serie gepresenteerd.



Jammer genoeg kunnen we alleen de achterkant van het toestel zien op deze afbeeldingen. Het gerucht ging eerder namelijk dat de selfiecamera uit het toestel omhoog zou schuiven en dat er dus geen notch aan de voorzijde zou zitten. Of dat het geval is zullen we pas op 11 februari zeker weten. Het toestel wordt in ieder geval uitgerust met een Snapdragon 855, met mogelijk een 5G-variant in de Mi 10 Pro.

