'Google komt met drie smartphones in middensegment'

Vorig jaar lanceerde Google de Google Pixel 3a en Pixel 3a XL in het middensegment. Beide toestellen waren een doorslaand succes en gingen meermaals over de digitale toonbank. De toestellen bieden dan ook een volledige Google Android-ervaring zonder dat je een tweede hypotheek hoeft af te sluiten. Dat Google aan de slag was gegaan met opvolgers voor deze kanjers zat er dik in, al leek het er even op dat er geen XL-variant in productie zou worden genomen. Nu komt er ander nieuws naar buiten; Google zou zelfs met drie nieuwe Pixels bezig zijn, alledrie voor een zachter prijsje te verkrijgen.

Het zou hierbij gaan om de Google Pixel 4a, de Google Pixel 4a XL en tot slot zou er van de Google Pixel 4a een 5G-versie op de markt worden gebracht. Dat blijkt uit gegevens van de firmware van de Pixel 4-toestellen en ook uit de code van verschillende Google-apps. In die firmware en in de appcode staan een aantal visnamen. Dat wil zeggen, benamingen voor vissen. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar dat is een duidelijk teken dat Google met meerdere toestellen bezig is.

Google Pixel 3a XL review - Naast haar high-end telefoons heeft Google onlangs twee gloednieuwe middenklassers uit de doeken gedaan. Eén daarvan is de Google Pixel 3a XL, het toestel dat we in deze review onder de loep nemen. Hij is een stuk voordeliger dan zijn grote broers, maar biedt hij ook dezelfde kwaliteit?

Een visje uitgooien

Google geeft haar smartphones dorgaans visnamen als projectnamen wanneer de toestellen nog in productie zijn en voordat deze aangekondigd worden. De Google Pixel 3 bijvoorbeeld werd tijdens de projectfase 'Blueline' genoemd. Dat is een baarsachtige vis uit de familie van tegelvissen, hebben wij ons laten vertellen. De codenamen, met bijbehorende processoren, die zijn opgedoken zijn als volgt: Sunfish met een Snapdragon 730, Redfin met een Snapdragon 765-chip en de Bramble, eveneens met een Snapdragon 765-processor.

(via)