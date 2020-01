'120Hz scherm van OnePlus versoepelt kijkervaring'

We kunnen met volle overtuiging zeggen dat de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro worden uitgerust met een 120Hz beeldscherm. Top. Dat menen we echt. Des te vaker een beeldscherm ververst, des te doepeler de gebruikservaring. Toch lijkt het erop dat het scherm van OnePlus' aankomende toppers niet zomaar een 120Hz-paneel wordt. Om te beginnen is het een Super AMOLED-scherm, gemaakt door Samsungs Display afdeling. Daarnaast lijkt het er sterk op dat de toestellen een extra processortje krijgen om de kijkervaring nóg soepeler te maken.

Filmpjes opnemen gebeurt doorgaans met 30 of 60 beelden per seconde. Op zijn minst de helft van het aantal beelden dat de schermen van de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro per seconde moeten gaan produceren. Om de kijker daarin tegemoet te komen gaat de speciale MEMC-chip in de toestellen ervoor zorgen dat er extra beelden aan de filmpjes met 30, danwel 60, beelden per seconde worden toegevoegd. Dat lees je goed, de toestellen gaan zelf de beelden aanvullen met beelden die niet opgenomen zijn. Of dit ook het geval zal zijn voor beelden van streamingdiensten als Netflix en Disney Plus is niet duidelijk.

OnePlus 8

De CEO van OnePlus, Pete Lau, deelde via Twitter twee filmpjes waarin de nieuwe schermtechnieken te zien zijn. Zowel het ultrasoepel scrollen met 120Hz als het beelden aanvullende MEMC-proces. Vanuit Hollywood lijkt er wat kritiek te zijn op het aanvullen van beeldmateriaal met niet-bestaande frames omdat dit niet de kijkervaring zou bieden die de regisseur voor ogen had. Toch moeten we zegen dat het er zeer soepel uitziet. Vooral bij slow motion-opnames zien we de toegevoegde waarde wel.

