'Toch geen reclames in WhatsApp'

Leef jij al tijden in vrees dat je ieder moment reclame-banners kunt tegenkomen in WhatsApp? Die angst kun je voorlopig even laten varen, Facebook lijkt de plannen diep in de ijskast te steken.

Al voordat WhatsApp werd opgekocht door datagigant Facebook gonste het van de geruchten over reclames op WhatsApp. Veel geluiden gaven aan de dienst in de steek te laten voor een alternatief als er daadwerkelijk reclames in de berichtenapp zouden opduiken. Tot op heden is het er ook nog steeds niet van gekomen maar aan het eind van 2019 kwamen er geloofwaardige gegevens naar buiten dat Facebook de plannen toch door wilde zetten.

Dat stond in de code geschreven van een beta-versie van de berichtenapp. Er zouden daarmee reclames worden toegevoegd aan het scherm met WhatsApp-statussen en tussen de statussen door. Deze WhatsApp-statussen werken nagenoeg hetzelfde als de stories van Instagram en Youtube. Na dit nieuws doken er meer reacties op die aanspoorde tot het gebruik van apps als Signal of Telegram waarin geen enkele reclame te zien is. Ook was de angst voor het lekken van persoonlijke gegevens een drijfveer voor deze reacties gezien Facebook regelmatig in het nieuws komt met het verlies van miljoenen persoonsbestanden.

Adempauze

Het onweer lijkt voorlopig van tafel te zijn en daarmee bedoelen we dat het er alle schijn van heeft dat er op korte termijn in ieder geval geen reclames in WhatsApp zullen opduiken. Bronnen binnen Facebook hebben aangegeven dat er een team binnen het bedrijf bezig was om uit te vogelen hoe Facebook iets kon gaan verdienen aan WhatsApp, iets wat op dit moment nog niet het geval is. Dat team zou recentelijk zijn opgeheven, waardoor we voorlopig allemaal reclamevrij gebruik kunnen blijven maken van WhatsApp.

