'Volledig ontwerp Huawei P40 Pro gelekt'

Kijk je nu al uit naar de lancering van de Huawei P40 Pro? Dan hou je vast alle laatste geruchten in de gaten. Nu het uiterlijk in de volle glorie naar buiten lijkt te zijn gekomen is het gissen een stukje afgenomen.

We verwachten de presentatie van het toestel pas over twee maanden, maar het lijkt er op dat de gehele buitenkant van de Huawei P40 Pro nu al op straat ligt. Het gonst al een tijdje met geruchten over e HUawei P40 Pro, van het uiterlijk tot de camera's tot de software. Hoewel we zeker weten dat er geen Google Play Services op het toestel zullen draaien, leken de lekken rondom het uiterlijk per keer wel erg verschillend te zijn.

Daar komt nu verandering in. Er zijn namelijk afbeeldingen gelekt van ieder aspect van de buitenkant van de P40 Pro. Ben je benieuwds hoe de camera eruit komt te zien? Of vraag je je af hoe het toestel met de selfiecamera om zal gaan? Daar is nu dus een antwoord op. Hieronder zijn de desbetreffende afbeeldingen te zien. Deze zijn naar buiten gebracht door Evan Blass, een doorgaans betrouwbare lekker die ook bekend staat als evleaks.

Huawei P40-serie

Zoals gezegd worden de P40-smartphones in maart verwacht. Althans, de presentatie van de toestellen. Het is nog niet helemaal duidelijk of de toestellen direct naar Nederland zullen komen. Eerder kwamen alle Huawei P-smartphones naar Nederland, maar sinds de vete tussen de Verenigde Staten en China is de releasekalender van Huawei wat minder inclusief. Voor de smartphones zonder Google Play Services wordt per land bekeken of het toestel in de markt past.