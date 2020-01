België krijgt Huawei Mate 30 Pro

Huawei is sinds mei aan het uitvogelen hoe het nu verder moet in de smartphone-branche. Toen het op de Entity List van de VS werd geplaatst was Google geen optie meer. De Mate 30 Pro werd als eerste topper gepresenteerd zonder deze diensten en het toestel vindt nu een weg richting Nederland.

Terwijl de ogen richting Barcelona en Parijs gaan voor de aankondigingen van Huawei omtrent de Huawei P40-toestellen, gaat het bedrijf gestaag door met de distributie van de Huawei Mate 30 Pro door heel Europa. Eens in de paar weken voegtr Huawei een land toe aan de groeiende lijst van landen waar de Huawei Mate 30 Pro beschikbaar is. Bij dit toestel heeft Huawei er niet voor gekozen om het zomaar in alle landen beschikbaar te stellen, dat komt doordat er geen Google Play Services op het toestel mogen draaien.

Doordat die services ontbreken kunnen niet alle apps zomaar op het toestel draaien. Een groot aantal favoriete apps draaien überhaupt niet op het toestel. Zoals je je misschien kunt voorstellen, neemt de vraag naar het toestel daardoor wat af. Vandaar dat Huawei het per land probeert om een beetje af te tasten of het zakelijk gezien zin heeft om voor een land te kiezen. Voor België is dat antwoord op dit moment een volmondig 'ja'. De hoop en verwachting is dat Nederland het volgende land op die lijst is.

Hands-on: Huawei Mate 30 Pro - De Huawei Mate 30 Pro is een toestel in een spagaat: de hardware is helemaal op orde en lijkt uitstekend te werken. De schoen wringt alleen bij de software, en dat heeft alles te maken met Google. Een korte blik op Huawei's aankomende toptoestel.

P40-serie

Het is inmiddels al door Huawei CEO Richard Yu bevestigd dat de Huawei P40-toestellen eveneens niet over de Google Play Services zullen beschikken, maar dat de toestellen wel op Android 10 zullen draaien met Huawei Mobile Services Core. In maart zou de lancering van de P40-serie gaan plaatsvinden in Parijs, dan weten we zeker hoe het verder zit. Tot die tijd is het afwachten of we al eerder een Huawei Mate 30 Pro in Nederland kunnen vinden.

(via)