'Huawei P40 Pro-scherm buigt alle kanten op, krijgt 52-megapixelcamera'

We moeten nog een paar maandjes wachten tot we zekerheid hebben, maar het lijkt er sterk op dat we een goed beeld krijgen van de invulling van het toestel. Ook over het scherm is nu het een en ander duidelijk.

Huawei is druk bezig met het leggen van de laatste hand aan haar komende topper. Er wordt steeds meer duidelijk over de aanstaande lancering van de Huawei P40 Pro, en diens kleinere broertjes. Naast de P40 Pro worden namelijk ook een Huawei P40 en de P40 Lite verwacht. Toch komen er vooral over de P40 Pro berichten naar buiten. Dat is ook niet zo gek gezien de Pro-versie de meeste trucjes zal kunnen. Wat we al zeker weten is dat er geen Google Play Services op het toestel zullen draaien, maar ook dat Android 10 uit de doos geleverd wordt.

Het begint er op te lijken dat de Huawei P40 Pro een deel van het ontwerp van de Mate 30 Pro gaat aannemen. Alle vier de zijden van de P40 Pro zouden een gebogen schermrand krijgen. Dat betekent dus ook dat er geen ruimte is voor een notch aan de bovenkant van het scherm. Dan zijn er nog een paar mogelijkheden over voor de selfiecamera op het toestel. Bij de Huawei P30 Pro, voorzien van alle Google-luxe, zat deze camera nog wel in de notch.

Selfie mysterie

Deze zou bijvoorbeeld uit de behuizing omhoog kunnen schuiven, zoals bij de OnePlus 7T Pro het geval is. Een andere mogelijkheid is dat er een klein gaatje in het scherm zit, maar de laatste optie zou het interessantst zijn. De camera zou ook achter het scherm kunnen zitten. Doordat het om een oled-scherm zou gaan, kunnen de pixels die voor de camera zitten zich uit kunnen schakelen om zo de camera tevoorschijn te toveren wanneer dat gevraagd wordt.

Uit een ander stukje informatie valt af te leiden dat de P40 Pro een 52-megapixelcamera krijgt als hoofdsensor. Deze zou worden bijgestaan door nog een handjevol camerasensoren. Huawei kennende zal deze camera-setup worden ontwikkeld in samenwerking met cameralegende Leica en schitterende plaatjes opleveren. Tot nu toe wist Huawei ons ieder jaar te verbluffen met uitstekende camera's om de P-toestellen. In maart vindt naar verluidt de presentatie van de nieuwe toestellen plaats in Parijs.

