'Samsung Galaxy S20 krijgt 120Hz display, maar niet altijd'

De toestellen zijn nog niet officieel onthuld, maar er zijn inmiddels erg veel geruchten naar buiten gekomen. Over de schermen is al veel gezegd, maar er is nu meer bekend over de verversingssnelheden.

Eerder kwam er informatie naar buiten dat de beeldschermen van de Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus en Galaxy S20 Ultra met een snelheid van 120Hz zullen verversen. Dat is twee keer zo vaak als de schermen van de Galaxy S10, Galaxy S10 Plus en Galaxy S10e. 120Hz levert een zeer soepele gebruikerservaring op. De grootste voordelen worden in games behaald, maar ook tijdens het scrollen door je tijdlijn is het prettiger om naar het scherm te kijken.

Het begint er nu alleen op te lijken, dat die hoge verversingssnelheid niet altijd geleverd wordt. Daarmee bedoelen we dat de beeldschermen op verschillende resoluties met verschillende verversingssnelheden werken. De doorgaans betrouwbare lekker Ice Universe heeft laten weten dat de verversingssnelheid van 120Hz alleen kan worden behaald op Full HD+-resolutie. Dat wil zeggen dat je op de WQHD-resolutie niet verder zou komen dan 60Hz. Dat is niet per se slecht, maar dat zou wel jammer zijn. Je zou moeten kiezen tussen een extra scherp beeld, of soepele beelden.

It can now be said with certainty that Samsung has cancelled the WQHD 120Hz option of the Galaxy S20 series, leaving only FHD 60Hz, FHD 120Hz, WQHD 60Hz. this means that we can't have the best resolution and the best refresh rate at the same time. What is your opinion on this? pic.twitter.com/GaYJuOubw8 — Ice universe (@UniverseIce) January 14, 2020

Galaxy Unpacked

We zullen nog heel even moeten wachten tot we de geruchten kunnen bevestigen en/of ontkrachten. Zo weten we nog niet zeker hoe de toestellen gaan heten, hoe de camera's precies zullen werken en we weten ook nog niet in welke kleuren de toestellen verschijnen. Officieel weten we natuurlijk nog helemaal niets, maar op 11 februari weten we (bijna) alles over de toestellen.