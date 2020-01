'Samsung Galaxy Fold 2 flipt weer van naam'

Het lijkt erop dat we iedere week aan een nieuwe naam moeten wennen voor saanstaande Samsung-smartphones. Voor Samsungs nieuwe foldable zijn we de tel kwijt maar wie weet is de naam nu wel daadwerkelijk bekend.

Steeds wanneer we denken dat de naam van nieuwe toestellen ons duidelijk zijn, komt er weer een nieuw gerucht de wereld in. Dat gezegd hebbende zijn we er steeds zekerder van dat de opvolger van de Galaxy S10 niet bekend zal staan als de Galaxy S11, maar de Galaxy S20 zal gaan heten. Voor de Galaxy Fold 2, min of meer de opvolger van de Galaxy Fold, zijn we inmiddels alweer aan de volgende naam toe. Vorige weekkwam het bericht dat het toestel als de Galaxy Bloom op de markt zou komen, maar dat bericht lijkt nu dus weer weg te kunnen.

Voor de Galaxy Fold 2 zijn verschillende namen al de revue gepasseerd. Van een logische naam als de Samsung Galaxy Fold 2 tot de Samsung Galaxy Flex. Nu lijkt het erop dat het volgende opvouwbare toestel de naam Galaxy Z Flip krijgen. Of dat definitief de naam van het toestel gaat worden is natuurlijk nog niet zeker. Het lijkt er echter wel sterk op dat we het toestel niet als de Samsung Galaxy Fold 2 zullen leren kennen.

Zeer flex

Het aanstaande flexibele toestel van Samsung werkt iets anders dan de zojuist verkrijgbaar gestelde Galaxy Fold. Waar de Samsung Galaxy Fold een kleine smartphone is die zich kan uitvouwen tot een grote phablet met een 7,3 inch beeldscherm, zou de Fold 2 er uit gaan zien als een gewone smartphone die zich dubbel kan vouwen om een nog kleinere smartphone te worden, zoals de Motorola RAZR die recent in de verkoop is gegaan. Over prijzen van de nieuwe Galaxy kunnen we alleen speculeren, maar echt voordelig zal het niet worden.

