'Gebruikers Pixel 4 zijn aangewezen op wachtwoord voor ontgrendeling'

Kun jij je nog herinneren dat je moest inloggen met je patroon? Geen vingerafdrukscanner of andere biometrische ontgrendelmethode aan boord. Dat is nu helaas de nostalgische werkelijkheid voor gebruikers van de Google Pixel 4 en Pixel 4 XL.

Het klinkt misschien gek, maar zelfs in 2020 zijn de gebruikers van de meest recente Google Pixel aangewezen op het gebruik van een PIN of wachtwoord om hun smartphones te ontgrendelen. Google heeft ervoor gekozen om op het toestel geen vingerafdrukscanner te installeren en in plaats daarvan zijn gebruikers afhankelijk van gezichtsherkenning qua biometrische ontgrendeling. Dat is op zijn zachtst gezegd onhandig.

Doorgaans valt het mee hoe onhandig het is, je kijkt immers naar je smartphone wanneer je deze ontgrendelt, anders hoef je niet te kijken natuurlijk. Maar wanneer de gezichtsherkenning er volledig uit ligt neemt de onhandigheid toe. Vroeger ontgrendelde je altijd je telefoon met een PIN, wachtwoord of patroon. Toch zijn we heel snel gewend geraakt aan het ontgrendelen met onze vinger, danwel onze toet. Bij een deel van de Pixel 4 en Pixel 4 XL-toestellen werkt de gezichtsherkenning niet meer, en dat is wel spijtig voor een relatief nieuwe smartphone.

Pixelmania

Voor sommige gebruikers ligt de gezichtsherkenning er al uit sinds december. Google is ongetwijfeld bezig met een oplossing achter de schermen, maar voorlopig zit er weinig anders op dan afwachten voor de gebruikers van de Pixel 4-toestellen. Bij een enkeling heeft het geholpen om het toestel terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, maar bij het merendeel wilde ook dit niet baten. Google zal op har volgende toptoestellen geen vingerafdrukscanner installeren, al lijkt de aanstaande Pixel 4a hier wel over te gaan beschikken.

(via)