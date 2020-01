'Galaxy Fold 2 krijgt nieuwe naam, S11 krijgt 120Hz-scherm'

Zoals gezegd zijn er meerdere dingen naar buiten gekomen over Samsungs aanstaande toestellen. Laten we flexibel zijn en beginnen bij het meest vouwbare nieuws. Samsung heeft al laten weten dat ze bezig zijn met een nieuw opvouwbaar toestel. Dit toestel opent en sluit zich als een oldskool klaptelefoon maar in plaats van een klassiek T9-toetsenbord is de gehele 'binnenkant' van het toestel een buigbaar oledpaneel, net als bij de Motorola RAZR het geval is. Dit toestel kreeg de codenaam 'Bloom' binnen Samsung maar het lijkt er nu op dat dat ook de definitieve naam van het toestel zal worden.

Ook is er meer nieuws naar buiten gekomen over de Samsung Galaxy S11. Al zijn we er stiekem van overtuigd dat het toestel de Galaxy S20 zal gaan heten. Eerder ging het al over het beeldscherm van het toestel, al ging het toen over de resolutie van het display. Nu gaat het gerucht dat het beeldscherm een verversingssnelheid krijgt van 120Hz. Dat wil zeggen dat het beeld zich 120 keer per seconde opnieuw ververst. Dat levert een bijzonder soepele gebruikservaring op, zowel tijdens games als tijdens het scrollen door de menu's.

Samsung 2020

Van de Galaxy S11, danwel S20, vindt de presentatie plaats op 11 februari aanstaande. Dan zullen we van alle geruchten weten of ze kloppen en de rest kan dan de prullenmand in. Naar verwachting laat Samsung tijdens hetzelfde evenement ook meer weten over de Samsung Galaxy Bloom, maar of het dan specificaties zijn, afbeeldingen of de naam dat is nog niet duidelijk. We houden het in de gaten.

(via)