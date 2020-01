Huawei lanceert P30 Lite New Edition

Huawei trekt hetzelfde trucje uit de kast als we eerder bij Samsung zagen gebeuren en lanceert een nieuwe variant van een favoriet. De Huawei P30 Lite New Edition is uitgekozen om aan te geven dat Huawei er veel vraag naar heeft gehad.

In maart van 2019 presenteerde Huawei de Huawei P30, P30 Pro en ook de P30 Lite. Tijdens die presentatie kreeg de Huawei P30 Lite niet gigantisch veel aandacht doordat Huawei wilde laten zien wat de absolute top allemaal wel niet kon. Desondanks is de P30 Lite razend populair geworden. Wanneer we naar de specificaties en het prijskaartje kijken is dat niet zo vreemd; je krijgt een keurige smartphone voor een niet al te hoge prijs.

In dat spoor volgt de nieuwere variant van de P30 Lite. Het nieuwe toestel is een duidelijke opvolger van de Huawei P30 Lite, zeker qua uiterlijk maar al helemaal qua naam. De Huawei P30 Lite New Edition is gebouwd in nagenoeg dezelfde behuizing als de P30 Lite maar de verschillen zitten vooral aan de binnenkant. De New Edition heeft met 6GB, 2GB meer werkgeheugen, twee keer zoveel opslaggeheugen met maar liefst 256GB en de selfiecamra aan de voorkant is van 24 naar 32 megapixels gegaan. Accu en scherm zijn verder hetzelfde gebleven en ook qua processor is er niets veranderd.

Huawei P30 Lite New Edition

Echt lekker rolt de naam niet van de tong, maar gelukkig hoef je die niet zo heel vaak te noemen. De P30 Lite New Edition draait in het beginsel op Android 9.0 Pie, volledig voorzien van Google Play Services en de Google Play Store. Het lijkt erop dat Android 10 ook naar de P30 Lite New Edition gaat komen, maar dat staat nog niet helemaal vast. De P30 Lite New Edition kan vanaf 13 januari worden aangeschaft in het zwart, blauw en het zogeheten Breathing Crystal.

