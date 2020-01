OnePlus Concept One onthuld met verdwijnende camera

Er komt niet zo vaak nieuws naar buiten over een smartphone die nooit verkocht zal worden. Toch heeft OnePlus onze aandacht weten te vangen met de Concept One. Nu is dat toestel dan eindelijk uit de doeken gedaan.

Tegenwoordig zijn er maar weinig smartphones waarbij je de camera's niet ziet. Bij de meeste toestellen worden de camera's juist in de spotlight gezet, al dan niet om het toestel op een compactcamera te laten lijken. OnePlus heeft het een beetje anders gedaan. In Las Vegas introduceerde de smartphonefabrikant een zogeheten concepttelefoon. Dat geeft een beetje een idee van de stijl van de fabrikant en geeft aan wat er mogelijk is met de huidige technologie.

In het beginsel lijkt het toestel veel op de OnePlus 7T Pro die laat vorig jaar op de markt werd gebracht. De knoppen vinden we op dezelfde plaats terug als bij dat toestel en ook de camera's zitten ongeveer op dezelfde plaats, als je ze ziet tenminste. De selfiecamera zit bij de OnePlus Concept One net zo goed verstopt als bij de OnePlus 7T Pro. Deze schuift alleen uit de behuizing omhoog wanneer je de camera ook echt nodig hebt. Wat het toestel zo bijzonder maakt is dat de camera's op de achterkant ook verstopt zitten.

OnePlus Concept One

Op het eerste zicht lijken er geen camera's op het toestel te zitten, maar wanneer je de camera activeert verschijnen er op de achterzijde ineens drie lenzen achter het glas. Het toestel laat een kleine lading stroom los op het glas waardoor de ondoorschijnendheid kan veranderen van volledig helder naar volledig zwart in 0,7 seconden, en hetzelfde de andere kant op. Naast dat de camera's verstopt zitten, werkt het zwarte glas ook als een ND-filter waarmee licht kan worden gefilterd. Dat is vooral handig wanneer een omgeving teveel licht heeft voor de foto die je wil maken.

We zullen de OnePlus Concept One helaas niet in de webshops zien liggen. Zoals de naam al aangeeft draait het hier om een concept en niet om een model dat in productie wordt genomen. Dat is wel een beetje jammer, wij zien het toestel namelijk wel zitten. Of de OnePlus 8, OnePlus 8 Lite en OnePlus 8 Pro met deze technologie worden uitgerust is valt eigenlijk niet te zeggen. We hopen van wel, maar we verwachten van niet.

