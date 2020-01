'Sony Xperia 5 Plus krijgt koptelefoonaansluiting'

Sony komt met een nieuwe kanjer die voorzien is van alle luxe die we graag zien in een smartphone. Daar lijkt het althans op.

Officieel is er nog niets bekend over het toestel, maar het lijkt er steeds meer op dat Sony met de Sony Xperia 5 Plus op de markt komt. Dat toestel zou de grotere variant moeten worden van de recent uitgebrachte Xperia 5. De Xperia 5 heeft een schermdiagonaal 6,1 inch en op de achterkant zijn drie camera's te vinden. Op de zijkant vinden we de vingerafdrukscanner, waar deze bij de Xperia Z1 ook al te vinden was. De Xperia 5 Plus zal, zoals het er nu uitziet, veel weg hebben van de Xperia 5.

Dat is natuurlijk niet zo gek gezien de twee toestellen bijna dezelfde naam hebben. De Xperia 5 Plus zou naar verluidt een 6,6 inch beeldschermdiagonaal krijgen. Een ander groot verschil is dat de Xperia 5 Plus is gespot met maar liefst vier camera's op de achterkant. Het zou hierin waarschijnlijk gaan om dezelfde drie camera's als achterop de Xperia 5, aangevuld met een Time-of-Flight-camera. Het meest bijzondere aan het toestel is misschien wel dat de Xperia 5 Plus wordt voorzien van een hoofdtelefoonaansluiting. Dat verdwijnt bij de meeste fabrikanten juist.

Sony Xperia 5 Plus

De kans is groot dat we het toestel in officiële capaciteit pas tegenkomen tijdens het MWC te Barcelona eind februari. Eerder kwamen veel van Sony's smartphones gepaard met een kleinere krachtpatser die je makkelijk in je broekzak kunt stoppen. Dat is echter de laatste jaren al niet meer het geval. Toch hopen we dat we op een compact toestel mogen rekenen. Bijvoorbeeld een Xperia 1 Compact.

