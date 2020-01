'OnePlus 8 Lite ontwerp gespot'

OnePlus zet een flinke stap in 2020 door maar liefst drie toestellen tegelijkertijd uit te brengen. Daar lijkt het althans op. Een dummy van de OnePlus 8 Lite lijkt nu te zijn gespot in een video.

De komende week wordt in Las Vegas iets bijzonders aangekondigd door OnePlus. De OnePlus Concept One moet een idee gaan geven van de plannen van OnePlus in de komende maanden. Toch zullen we de OnePlus Concept One nooit echt in onze handen houden. Dat geldt niet voor de OnePlus 8 Lite, denken we. Ondanks dat OnePlus heeft laten weten dat ze zich niet zo snel op een lage prijsklasse zullen richten omdat dit eerder met de OnePlus X niet echt een succes was, lijkt het er sterk op dat er van de OnePlus 8 drie varianten beschikbaar komen.

In 2019 lanceerde OnePlus voor het eerst meer dan één toestel tegelijkertijd met de OnePlus 7 en OnePlus 7 Pro. Het lijkt er op dat OnePlus daar in 2020 een schepje bovenop gaat doen met en OnePlus 8, OnePlus 8 Pro en dus de OnePlus 8 Lite. Dat laatste toestel is tijdens een filmpje van OnePlus 'per ongeluk' naar buiten gekomen. In het filmpje vertellen medewerkers van OnePlus over het bedrijf en diens producten. Daarbij is op tafel onder andere een doos dummies te zien. Waarbij één van de toestellen een OnePlus 8 Lite lijkt te zijn.

OnePlus 8-reeks

Er gaan namelijk al langer geruchten over dit toestel maar eerder werd uitgegaan van roddels en geruchten op de achtergrond om een uiterlijk beeld van het toestel te schetsen. Nu lijken die geruchten overeen te komen met de werkelijkheid, al moet dit natuurlijk met een korreltje zout genomen worden. Veel is er nog niet bekend over de OnePlus 8 Lite, dat geldt overigens ook voor de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro. Nu lijkt de OnePlus 8 Lite te worden uitgerust met drie camera's, waarvan de hoofdcamera dezelfde 48-megapixelcamera zou zijn als in de OnePlus 7T en OnePlus 7T Pro.

(via)