OnePlus verstuurt OnePlus Concept One teaser

OnePlus gaat binnenkort laten zien waar ze mee bezig zijn op CES in Las Vegas. Er wordt geen daadwerkelijke telefoon onthuld. Ondanks dat zijn we zeer geïnteresseerd in de verrassing van OnePlus.

Dat Oneplus bezig is met een concept-smartphone is geen geheim. Dat heeft het bedrijf namelijk zelf kenbaar gemaakt. Een concept telefoon is een toestel dat aangeeft waar een bedrijf met haar onwerptaal heen wil. Doorgaans blijven dit soort concepten achter gesloten deuren, onder andere omdat de concepten niet worden gemaakt om in productie te worden genomen. Voordat een toestel in productie wordt genomen komen er doorgaans tientallen concepten voorbij op de tekentafel.

De OnePlus Concept One gaat het concepttoestel heten. Dat is niet al te creatief, maar dat hoeft in de ontwerpfase ook nooit. Van dit toestel zijn nu afbeeldingen en een teaser naar buiten gebracht. Op de beelden is nog niet heel veel van het toestel te zien, maar anders zou het ook geen teaser zijn. Wat we in ieder geval zien is een profielenschakelaar, een vaste waarde op OnePlus telefoons.

OnePlus will release OnePlus ’first concept machine during CES 2020 in Las Vegas on January 7th. The new electrochromic technology brings a groundbreaking“ latent hidden rear camera ” pic.twitter.com/Xi2xX6E7fX — Ice universe (@UniverseIce) January 3, 2020

OnePlus Concept One

Op de achterkant van de OnePlus Concept One zien we drie camera's verschijnen boven het OnePlus-logo. Verder zien we een patroon op de achterkant dat een beetje doet denken aan de lijnen op een racewagen. OnePlus is al een aantal jaren gepartnerd met autofabrikant McLaren, bekend om diens sportieve auto's. Wellicht dat we een sportief ontwerp gaan zien op de OnePlus Concept One.