Samsung Galaxy A51 en Galaxy A71 onthuld

Samsung heeft haar nieuwe toppers in het middensegment aangekondigd in Nederland. De Samsung Galaxy A51 en Galaxy A71 zullen flink gaan shinen als midrangers met knoeperts van camera's.

Het moment is eindelijk daar. De langverwachte opvolgers van de Samsung Galaxy A50s en Galaxy A70s zijn officieel door Samsung aangekondigd. De namen zijn niets onverwachts maar dat is ook helemaal niet zo erg. De Galaxy A51 en Galaxy A71 hebben dezelfde insteek als respectievelijk de Galaxy A50, A50s, A70 en A70s. De toestellen zitten namelijk vol met camera's, voor en achter. Wel is de ontwerpstijl iets veranderd. Deze lijkt nu op de renders die we van de Galaxy S11 hebben gezien.

De Galaxy A51 krijgt vier camera's op de achterkant; een 48-megapixelhoofdcamera, een ultragroothoekcamera van 12 megapixels, een 5-megapixelmacrocamera en tot slot een dieptesensor van 5 megapixel. Voorop vinden we een 32-megapixelselfiecamera. Al met al flink wat camerageweld dus. De foto's die je maakt kun je bekijken op het 6,5 inch Full HD+ Super AMOLED-paneel. Verder heeft de Galaxy A51 een accucapaciteit van 4000 mAh en komt het toestel in vier kleuren voor een adviesprijs van 369 euro. De Galaxy A51 komt beschikbaar in Prism Crush Black, Prism Crush White en Prism Crush Blue.

Galaxy A71

De grote broer van de Galaxy A51 is de Galaxy A71. De Galaxy A71 heeft uiteraard een groter scherm dan de A51 maar met 6,7 inch is het verschil niet gigantisch. De accu heeft een capaciteit van 4500 mAh en het snelladen van de A71 gaat met meer power dan de A51. Qua camera's heeft de A71 ook meer oompf. Achterop vinden we een 64-megapixelhoofdcamera en verder dezelfde 12-, en 5-megapixelcamera's als op de A71. De A71 krijgt een adviesprijs van 469 euro en komt in drie glanzende kleuren; Prism Crush Black, Prism Crush Silver en Prism Crush Blue. Zowel de Galaxy A51 als A71 zijn eind januari beschikbaar.