Huawei rolt Android 10 uit naar Mate 20 Pro en P30 Pro

Als bezitter van een Huawei-smartphone trok de hoop op een update misschien een beetje weg in 2019. Toch stelt Huawei niet teleur. Het bedrijf is bezig met de uitrol van Android 10.

Ondanks dat Huawei en Google niet echt lekker met elkaar kunnen handelen en samenwerken, is Huawei haar consumenten niet vergeten. Meer dan een jaar na de release van de Huawei Mate 20 en Mate 20 Pro, brengt het Chinese concern een update uit naar Android 10. Gezien de samenwerking tussen Huawei en Google wordt gehinderd door het handelsverbod tussen Huawei en Amerikaanse bedrijven werd de update bijna niet meer verwacht.

Eerder dook er aan het eind van 2019 al een update op die niet voor consumententoestellen bedoeld was, maar daar heeft het bedrijf dus toch aan gewerkt. Deze update houdt echter niet op bij de Mate 20 en Mate 20 Pro. Ook de Huawei P30 en P30 Pro mogen in de komende dagen een update naar Android 10 ontvangen. De P30 en P30 Pro zijn in maart van vorig jaar aangekondigd en Android 10 zag in september het levenslicht.

Android 10

Met Android 10 komen er zoals altijd een paar uiterlijke updates naar de smartphones toe. Toch zijn de verschillen tussen de looks niet al te groot. De grote verschillen zitten vooral op de achtergrond. De software wordt een stukje zuiniger. Bij Android 10 wordt ook de focus op privacy vergroot. Vanaf Android 10 is het makkelijker om aan te geven welke apps toegang hebben tot welke onderdelen op je smartphone. In plaats van dat het systeem automatisch iets instelt op de achtergrond.

