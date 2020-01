'TSMC verantwoordelijk voor nieuwe iPhone-processor'

Het jaar is pas net van start gegaan, maar de eerste iPhone-geruchten beginnen al te komen. In dit geval gaat het over het bedrijf dat de processoren voor de volgende iPhone-toestellen gaat maken.

Het lijkt erop dat de processoren die we in de volgende iPhones tegen gaan komen van Taiwanese afkomst zullen zijn. Dat betekent niet dat ze door de staat worden geproduceerd, maar door een chipfabrikant in de deelstaat. TSMC zou naar verluidt bezig zijn met de opvolger van de A13 Bionic chip die we in de Apple iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max tegenkomen. Ook de A13 Bionic-chip werd door TSMC in productie genomen.

De A13 chip is gebakken volgens een 7nm-procedé, maar diens opvolger zou nog kleiner gaan worden. We kunnen haast alleen maar aannemen dat dit zou gaan om de A14 Bionic. De A14 Bionic wordt een 5nm-chip en het lijkt erop dat niet alleen Apple daar interesse in heeft. Huawei's dochterbedrijf en chipfabrikant Hisilicon zou achter Apple in de rij zijn aangesloten om van deze kleinere chip gebruik te kunnen maken.

Apple iPhone 12

Het zal naar verwachting nog even duren voordat we de processoren daadwerkelijk in de smartphones van Apple tegen gaan komen. De iPhone 12, of hoe het toestel ook genoemd zal worden, verwachten we pas weer in september van dit jaar. Hoewel het zou kunnen dat er voor die tijd een iPhone SE2 op de markt komt, is de verwachting dat dat toestel wordt uitgerust met een A13 Bionic-chip. Of we TSMC's processoren al eerder in een Huawei-telefoon zien is ook niet duidelijk.

